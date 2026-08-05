القاهرة في 5 أغسطس / وام / اختتم منتخب الإمارات للشطرنج أمس مشاركته في البطولة العربية للشباب والناشئين بالقاهرة، بحصد 16 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات، و8 برونزيات.

ووضعت هذه النتائج منتخبنا الوطني في المركز الثاني على جدول الترتيب العام خلف المنتخب المصري متصدر الترتيب في البطولة، التي شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية، خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الجاري.

وحقق لاعبو ولاعبات الإمارات 9 ميداليات في منافسات الشطرنج الخاطف، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، و7 ميداليات في الشطرنج الكلاسيكي، بواقع ذهبية وفضيتين و4 برونزيات.

وشهدت منافسات الشطرنج الكلاسيكي، فوز عنود عيسى بذهبية تحت 18 عاما، بعدما تصدرت الترتيب برصيد 7 نقاط، وعبدالرحمن الطاهر بفضية تحت 20 عاما المفتوحة برصيد 7.5 نقطة، متساوياً مع الأردني أنس خويرة صاحب الميدالية الذهبية، ليحسم كسر التعادل الترتيب النهائي.

وأضافت الإمارات فضية ثانية عن طريق نور راشد، بحلولها وصيفة في منافسات تحت 8 أعوام، بينما جاءت البرونزيات عبر عهود عيسى، تحت 16 عاما، وآمنة صقر المري تحت 14 عاما، وصقر خميس تحت 12 عاما المفتوحة، ومريم خليفة القبيسي تحت 12 عاما.