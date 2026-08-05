شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأمني والمجتمعي في مجلس سويحان

أبوظبي في 5 أغسطس / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان "صيفنا مميز"، وذلك في مجلس سويحان بمدينة العين، بحضور أفراد المجتمع وأعضاء برنامج "كلنا شرطة"، تزامنًا مع مبادرات عام الأسرة 2026، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الأمني والوقائي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة في توفير بيئة آمنة مستقرة خلال موسم الإجازة الصيفية.

وتضمنت الجلسة عدة محاور توعوية؛ حيث استعرض الرائد حمد سيف الغفلي من إدارة المرور والدوريات بمنطقة العين، أبرز الاشتراطات المرورية، والالتزام بقواعد السير والقيادة الآمنة، وأكد أهمية دور الأسرة في غرس السلوكيات المرورية الإيجابية لدى الأبناء، لرفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الأمن الوقائي.

وقدم النقيب سعيد راشد الحميري من مركز شرطة سويحان، الخدمات الشرطية التي يقدمها المركز، والخدمات الذكية المتاحة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع مستوى رضا المتعاملين، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وتطرق الملازم ناصر سهيل العفاري من إدارة الشرطة البيئية بمديرية الدوريات الخاصة، إلى جهود شرطة أبوظبي في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وأهمية تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية بالمجتمع، للإسهام في الحفاظ على البيئة.