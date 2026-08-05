مركز أبوظبي للغة العربية ينشر الأعمال الفائزة بـ"المنح البحثية 5"

أبوظبي في 5 أغسطس / وام / أصدر مركز أبوظبي للغة العربية سبعة كتب جديدة ضمن سلسلة "البصائر للبحوث والدراسات"، تضم الأعمال الفائزة في الدورة الخامسة من برنامج "المنح البحثية"، في خطوة تعكس التزامه بدعم البحث العلمي المتخصّص في اللغة العربية وعلومها، وتعزيز مكانتها لغةً للمعرفة والثقافة.

ومن المقرر أن يطرح المركز هذه الإصدارات خلال الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.

وتشمل الكتب الجديدة طيفاً واسعاً من الدراسات اللغوية والأدبية والتراثية، تتمثل في العناوين التالية: "اكتشاف العرب لليابان: من الحرب الروسية اليابانية إلى الحرب العالمية الثانية" للباحثة ريم أحمد صالح، و"المنام والسجن وحجرة ابن الهيثم: قراءة جديدة للفضاء في الحضارة العربية" للباحثة لينا الجمَّال، و"معجم المتلازمات اللفظية (عربي – إنجليزي)" للباحث رمضان بخيت، و"معجم الكلمات الفرنسية ذات الأصول العربية" للباحث شاكر نوري، و"معجم مصطلحات السرد ما بعد الحداثي" للباحث أحمد خريس، و"النجم السماوي في الفتح الفرنساوي" تأليف يوحنا بن يوسف وارسي الفرنسيسي وتحقيق ودراسة الباحثة شهرزاد العربي، إضافة إلى "مائة ليلة وليلة" الذي أعدّه وحققه الباحثون هيثم محمود شرقاوي، وناويا كاتسوماتا، وأحمد زين الدين.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: برنامج المنح البحثية أحد المشاريع الإستراتيجية التي يدعم المركز من خلالها حركة البحث العلمي في اللغة العربية، ويشجع الباحثين على إنجاز أعمال رصينة تواكب التطورات المعرفية، وتسهم في إثراء المكتبة العربية بدراسات نوعية ذات قيمة علمية مضافة، ويعكس البرنامج أيضاً التزام المركز بتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغةً للعلم والمعرفة والإبداع.

وأضاف : نفخر بما حققه البرنامج خلال دوراته المتعاقبة من استقطاب باحثين من مختلف أنحاء العالم، وما أثمر عنه من مؤلفات ودراسات تسهم في تطوير الحقول المعرفية المرتبطة باللغة العربية، ونتطلع إلى أن تشكّل إصدارات الدورة الخامسة إضافة جديدة للمكتبة العربية وللباحثين والمهتمين بالدراسات اللغوية والأدبية.

وشهدت الدورة الخامسة إقبالاً واسعاً من الباحثين؛ إذ استقبل البرنامج 516 طلباً من 36 دولة، فاز منها سبعة مشاريع بحثية بالمنح بعد مراحل التقييم والتحكيم العلمي، ويعكس هذا الإقبال المتزايد المكانة التي يحظى بها البرنامج بوصفه إحدى المبادرات الرائدة الداعمة للبحث العلمي المتخصص في اللغة العربية وعلومها.

وتؤكد المؤشرات الحديثة استمرار تنامي الاهتمام بالبرنامج واتساع نطاق تأثيره في تحفيز إنتاج المعرفة باللغة العربية ودعم البحوث المتخصصة في مجالاتها المختلفة؛ إذ استقبلت الدورة السادسة للعام 2026 ما مجموعه 623 طلباً من 34 دولة.

وكان المركز أطلق برنامج المنح البحثية في العام 2021 بهدف تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية، وتشجيعهم على تقديم مشاريع علمية أصيلة تسهم في تطوير الدراسات العربية، وتعزيز مكانة اللغة العربية في الأوساط الأكاديمية والثقافية، ويقدّم البرنامج سنوياً من ست إلى ثماني منح بحثية في مجالات الأدب والنقد، والمعجم العربي، والمناهج الدراسية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، ويرصد لها مبلغاً إجمالياً سنوياً بقيمة 600 ألف درهم.

وأسهم البرنامج منذ إطلاقه في دعم 42 مشروعاً بحثياً نوعياً في مختلف مجالات اللغة العربية وعلومها، بما يعزّز حضور لغة الضاد في ميادين البحث العلمي والإنتاج المعرفي.

وبإصدار أعمال الدورة الخامسة، يواصل مركز أبوظبي للغة العربية ترسيخ مكانته منصةً رائدة لدعم البحث العلمي باللغة العربية، وتعزيز حضوره في المشهد الأكاديمي والثقافي، وإثراء المكتبة العربية بإصدارات علمية رصينة تسهم في تطوير الدراسات العربية وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والدارسين في مختلف أنحاء العالم.