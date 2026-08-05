"أدنوك للتوزيع" تسجل 568 مليون دولار صافي أرباح في النصف الأول بنمو 59 %

أبوظبي في 5 أغسطس / وام / سجلت "أدنوك للتوزيع" نتائج مالية قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ ارتفع صافي الأرباح 59% على أساس سنوي إلى 568 مليون دولار، فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 39% إلى 786 مليون دولار، مدعومة بقوة الأداء التشغيلي والاستفادة الفعالة من مكاسب المخزون.

ونمت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% إلى 603 ملايين دولار، بدعم من تسجيل مستويات قياسية في مبيعات الوقود، والتوسع المتواصل في شبكة محطات الخدمة، ومكاسب المخزون، إلى جانب النمو المستدام لقطاع التجزئة غير الوقود ذي الهوامش الربحية المرتفعة.

وسجلت الشركة مبيعات وقود قياسية بلغت 7.75 مليار لتر خلال النصف الأول، مدفوعة بالتوسع المستمر في شبكة محطات الخدمة واستمرار قوة الطلب من قطاعي التجزئة والشركات.

وارتفع عدد محطاتها إلى 1045 محطة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن الشركة حققت أداءً قياسياً جديداً خلال النصف الأول من عام 2026 رغم المتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها المتنوع ومتانة استراتيجية النمو.

وأضاف: نواصل التوسع في القطاعات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع التجزئة غير الوقود، بالتوازي مع تعزيز أعمالنا الأساسية في مجال الوقود، واستناداً إلى الأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من العام، نعمل على تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مصادر إيراداتنا الرقمية، ونمضي قدماً في الاستحواذ المقترح على شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا"، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرنا نحو التوسع الدولي، وبينما نواصل في الإسهام في رسم ملامح مستقبل قطاع التنقل، يظل تركيزنا منصباً على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا.

وواصلت "أدنوك للتوزيع" تعزيز تحولها إلى شركة رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة، إذ دشنت أكبر مجمع متكامل لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة على الطريق السريع E11 بين أبوظبي ودبي، كما نمت شبكة "GO2E" للشحن الكهربائي بنسبة 35% على أساس سنوي، وارتفع استخدام الشواحن بمقدار 2.1 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما مكّنت الشبكة المركبات الكهربائية من قطع 27.4 مليون كيلومتر منخفض الانبعاثات خلال النصف الأول من العام.

وسجل قطاع التجزئة غير الوقود نمواً بنسبة 12% في إجمالي الربح خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بزيادة أعداد العملاء وتسارع وتيرة المعاملات والتوسع في عروض المأكولات ومنتجات التجزئة.

وتواصل الشركة تطوير مفهوم "The Hub من أدنوك"، الذي يُتوقع أن يحقق أرباحاً سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار بحلول عام 2030، إلى جانب شراكتها مع "أمريكانا للمطاعم العالمية" لإضافة ما يصل إلى 200 مطعم للخدمة السريعة عبر شبكة محطاتها.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أطلقت الشركة خلال يوليو منصة "Engage من أدنوك"، أول شبكة إعلامية متكاملة تشغلها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة، لتشكل مصدراً جديداً للإيرادات القائمة على البيانات، كما تواصل تنفيذ أكثر من 20 مبادرة، ما أسهم في نمو أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" إلى نحو 2.8 مليون عضو خلال النصف الأول من العام.

وعلى صعيد التوسع الدولي، أبرمت الشركة في يوليو اتفاقية نهائية للاستحواذ المقترح على أعمال شركة "شل" في قطاع التوزيع والتسويق بجنوب أفريقيا بقيمة تقديرية تبلغ مليار دولار، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية، مع توقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة ربحية السهم بنسبة 6% خلال أول عام كامل بعد إتمام الصفقة المتوقع في عام 2027.

وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من عام 2026 بواقع 5.14 فلس للسهم، بما يعادل 175 مليون دولار، على أن تُدفع في سبتمبر، ليرتفع بذلك إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين منذ الاكتتاب العام الأولي إلى نحو 5.8 مليار دولار، بما يعادل 21.5 مليار درهم، منذ الاكتتاب العام الأولي، بما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها ودعم استراتيجيتها للنمو طويل الأمد.