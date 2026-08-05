"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يعزز الهوية الوطنية في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

أبوظبي في 5 أغسطس / وام / يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية أداء رسالته في تعزيز الهوية الوطنية وتنشئة الأجيال عبر مشاركته الفاعلة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، مستقطباً إقبالاً واسعاً من الطلبة والناشئة.

وتقدم منصة الأرشيف باقة برامج تفاعلية تستهدف غرس قيم الولاء، وتعريف المشاركين بالإرث التاريخي لدولة الإمارات، وتطوير مهارات البحث والتفكير الإبداعي لديهم.

وتتضمن المشاركة ورشاً تطبيقية في الأرشفة السحابية، والذاكرة الرقمية، وترميم الوثائق، واستخدام الذكاء الاصطناعي وبناء النماذج ثلاثية الأبعاد لمعالم الدولة.

وتتكامل هذه الورش مع محاضرات تثقيفية لتأصيل التقاليد الإماراتية والمحافظة على الموروث الثقافي، إلى جانب أنشطة قرائية مستمدة من كتاب "زايد.. من التحدي إلى الاتحاد" تستعرض محطات ملهمة من مسيرة القائد المؤسس، بهدف إعداد جيل معتز بهويته ومؤهل للإسهام في التنمية المستدامة.