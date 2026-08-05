أبوظبي في 5 أغسطس / وام / زار اللواء الركن يوسف معيوف الحلامي، قائد القوات البرية، مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي، واطلع على البرامج التعليمية والتقنية والتوعوية والرياضية والترفيهية التي يقدمها المهرجان للطلبة من مختلف الفئات العمرية.

وشملت الجولة المخيم الأمني وورش كليات التقنية العليا وبرامج مجلس الأمن السيبراني وجناح الذكاء الاصطناعي والابتكار إضافة إلى عدد من الأجنحة والورش التي تقدمها جهات وطنية في مجالات التعليم والتدريب والهوية الوطنية والتراث والدفاع المدني والعمل التطوعي.

كما اطلع قائد القوات البرية على المدينة الرياضية ومرافق الترفيه واستمع إلى شرح حول البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية مهارات النشء وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والتقنية والرياضة.

ويشارك في المهرجان أكثر من 30 جهة وطنية وأكاديمية وأمنية ورياضية ومجتمعية تقدم أكثر من 3000 ورشة عمل وبرنامج نوعي وتستمر فعالياته حتى 23 أغسطس الجاري.