دبي في 5 أغسطس / وام / توج تحدي القراءة العربي الطالب مجلي عبد الرحمن علي عبدالله بطلاً لدورته العاشرة على مستوى الجمهورية اليمنية، من بين 123334 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، مثلوا 1050 مدرسة وتحت إشراف 1720 مشرفاً ومشرفة.

وتم الإعلان عن فوز الطالب مجلي عبد الرحمن علي عبدالله من الصف الثامن في مدرسة المهد الحديثة التابعة لمنطقة لحج خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة الذي جرى في عدن، بحضور محمد علي لملس وكيل قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم اليمنية، والدكتورة دينا عوض صدقة وكيل قطاع الفتاة في وزارة التربية والتعليم اليمنية، ومشاركة عدد من التربويين والمسؤولين وأولياء أمور الطلبة المشاركين في الدورة العاشرة.

كما شهد الحفل الختامي، تكريم انتصار حسن عامر العودي من منطقة تعز بعد حصولها على لقب "المشرفة المتميزة"، ومدرسة النورس من منطقة عدن الفائزة بلقب "المدرسة المتميزة".

وأحرزت الطالبة سناء محمود حسن الحميري من الصف التاسع في مدرسة رابعة العدوية التابعة لمنطقة مأرب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، في ختام منافسات شارك فيها 49 طالباً وطالبة.

وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية اليمنية 10 طلاب وطالبات وهم إضافة إلى مجلي عبد الرحمن علي عبدالله بطل الدورة العاشرة، قطوف حسين عبدالله علعلة من الصف السادس في رياض ومدارس الضاد الأهلية التابعة لمنطقة أبين، ودعاء عبد الفتاح محمد غيلان من الصف الثاني عشر في مدرسة سمية بنت الخياط (مأرب)، وفرح أحمد مبروك زعبنوت من الصف الثامن في مدرسة 26 سبتمبر الأساسية (المهرة)، ومعاذ عبدالله سالم ناصر باقروان من الصف الحادي عشر في ثانوية المكلا النموذجية (حضرموت الساحل)، وعلياء علي عبده العبري من الصف السابع في مدرسة القادسية (مأرب)، وكرم عبد العزيز الشرعبي من الصف الثاني في مدرسة دار القرآن الكريم الأهلية (تعز)، وإيلين فهمي ناصر علي حيدره من الصف الخامس في مدرسة النورس فرع وديع حداد (عدن)، وسمية علي عامر ماطر من الصف العاشر في ثانوية سيئون النموذجية للبنات (حضرموت الوادي)، وريماس معين حسن عبده البريهي من الصف التاسع في مدرسة التفوق (الجوف).

ويواصل تحدي القراءة العربي تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث شارك في تصفيات دورته العاشرة 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة، و161507 مشرفين ومشرفات.

وقال معالي الأستاذ الدكتور عادل عبد المجيد العبادي وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية: "إن مبادرة تحدي القراءة العربي تحمل رسالة مهمة، فهي تعلي من شأن المعرفة في حياة الأجيال العربية الجديدة باعتبارها أكثر الطرق جدوى لصناعة المستقبل، وترسخ عادة القراءة في نفوس الطلاب والطالبات، وتلهمهم لمزيد من الاهتمام بلغتنا العربية وتشجعهم على أولوية استخدامها في حياتهم اليومية، والتعرف من خلالها على عادات وثقافات مختلف الشعوب بما ينسجم مع أهداف هذه المبادرة العربية التي نعتز بها".

وأضاف: "حرصت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية على بذل أقصى جهودها من أجل تسهيل مشاركة طلابنا وطالباتنا في تصفيات الدورة العاشرة، وكذلك في التعريف بهذه المبادرة القرائية الفريدة بالتعاون مع مختلف الجهات والفعاليات المجتمعية وأسر الطلبة، وبالتنسيق الكامل مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وهو ما أثمر عن نتائج إيجابية على مختلف الصعد، وقد ظهر ذلك جلياً خلال التصفيات النهائية وتتويج الأبطال".

وهنأ معاليه الفائزين والفائزات وذويهم، والأسرة التعليمية في الجمهورية اليمنية، معرباً عن ثقته بقدرة أوائل فئات التحدي على تمثيل اليمن بشكل مشرف خلال نهائيات تحدي القراءة العربي في دبي.

نجاحات متتالية

من جانبه، اعتبر الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن النجاحات المتتالية التي يحققها تحدي القراءة العربي، هي نتيجة طبيعية لتخطيط طويل الأمد اعتمدته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منذ إطلاق التحدي في العام 2015، تنطلق من قناعة راسخة بأن نشر ثقافة القراءة غاية نبيلة، وأن تسخير الجهود والإمكانات لإتاحة الفرص التعليمية، وخدمة اللغة العربية هو أفضل استثمار لتخريج مبدعين قادرين على تنمية مجتمعاتهم.

وأشاد الدكتور فوزان الخالدي بالمشاركة اليمنية في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، والمستويات التي أظهرها الطلبة خلال التصفيات، والتزامهم الكبير بالمعايير التي وضعها التحدي من حيث عدد الكتب المقروءة ومدى الاستيعاب، وطريقة التعبير عن الأفكار.

وقال: "أتوجه باسم مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) وتحدي القراءة العربي، بالتهنئة إلى أبطال فئات التحدي على مستوى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وإلى ذويهم وكل من دعم هذه التصفيات، كما أتوجه بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم اليمنية التي لم تدخر جهداً لإنجاح تصفيات الدورة العاشرة".

ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في العام 2015 كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى ترسيخ حب المعرفة لدى الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.

كما يهدف التحدي إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، ونشر ثقافة القراءة باللغة العربية، لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.