دبي في 5 أغسطس / وام / أعلنت طيران الإمارات وخطوط طيران جنوب أفريقيا اليوم، في خطوة تدشن العمل باتفاقية متبادلة بين الناقلتين، عن توسيع شراكتهما في مجال تبادل الرموز لتشمل تسع وجهات إضافية، مما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ورحلات ربط أكثر سهولة وسلاسة عبر وسط وجنوب القارة الأفريقية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ستضع طيران الإمارات رمزها على الرحلات التي تشغلها خطوط طيران جنوب أفريقيا، مما يتيح لعملائها الوصول إلى مزيد من الوجهات داخل جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها.

ويشمل هذا التوسع تسعة مسارات جديدة، تتوزع بين ثلاثة مسارات داخلية في جنوب أفريقيا تربط مدينة جوهانسبرغ بكل من كيب تاون وديربان وبورت إليزابيث، وستة مسارات إقليمية تربط جوهانسبرغ بكل من كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابورون في بوتسوانا، وويندهوك في ناميبيا، ولوساكا في زامبيا، إلى جانب هراري وشلالات فيكتوريا في زيمبابوي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للشراكة القائمة بين الجانبين، حيث وضعت خطوط طيران جنوب أفريقيا منذ إطلاق الشراكة رمزها على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات بين دبي وكل من جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان، كما أتاحت لعملائها، بموجب اتفاقية الإنترلاين بين الناقلتين، السفر عبر دبي إلى 68 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

وأكد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أن توسيع الشراكة مع خطوط طيران جنوب أفريقيا يأتي امتداداً طبيعياً لعلاقة راسخة خدمت عملاء الناقلتين على مدى سنوات طويلة.

وقال إن إضافة رمز طيران الإمارات إلى الرحلات الداخلية والإقليمية للخطوط الجنوب أفريقية، سيوفر للعملاء وصولاً أكثر سهولة إلى مجموعة أوسع من الوجهات، وفق مستويات الموثوقية وجودة الخدمة التي يتوقعونها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تؤكد الالتزام طويل الأمد تجاه جنوب أفريقيا والمنطقة، والثقة بفرص النمو التي تتمتع بها القارة الأفريقية.

من جانبه، أوضح ماتشيلا سيسيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة خطوط طيران جنوب أفريقيا، أن توسيع الشراكة مع طيران الإمارات يمثل محطة مهمة في استراتيجية المجموعة لتعزيز الربط الجوي داخل القارة الأفريقية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن العملاء سيستفيدون من خلال اتفاقية تبادل الرموز من تجربة سفر أكثر سلاسة وخيارات أوسع عبر شبكتي الناقلتين.

تجدر الإشارة إلى أن طيران الإمارات بدأت خدمة جنوب أفريقيا في عام 1995، مع إطلاق أولى رحلاتها إلى جوهانسبرغ، لتوسع عملياتها في السوق لاحقاً بإضافة كيب تاون وديربان إلى شبكة وجهاتها، ونجحت الناقلة منذ ذلك الحين في نقل أكثر من 20 مليون مسافر من جنوب أفريقيا وإليها، في حين تشغل حالياً 56 رحلة أسبوعياً عبر هذه الوجهات الثلاث.