"ليوا عجمان للرطب" يرسخ مكانة المنتجات المحلية ويدعم القطاع الزراعي

عجمان في 5 أغسطس/ وام / أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يمثل منصة مهمة للاحتفاء بالموروث الزراعي الإماراتي، ودعم المزارعين والأسر المنتجة وتعزيز حضور المنتجات المحلية، بما يسهم في ترسيخ مكانته كإحدى الفعاليات التراثية والاقتصادية البارزة في الإمارة.

وأشادت، بجهود دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في تنظيم المهرجان الذي اختتم اليوم ومدى تنوع المشاركات المحلية والخليجية في نسخته الحادية عشرة.

وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، أن رعاية ومشاركة غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان في المهرجان تجسد التزامهما بدعم الفعاليات النوعية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة، إلى جانب تنمية القطاع الزراعي وإبراز فرصه الاستثمارية، وتشجيعالمزارعين ومنتجي العسل على تطوير مشاريعهم وتوسيع استثماراتهم بما يعزز منظومة الأمن الغذائي.