منتخب ألعاب القوى يفتتح مشاركته غدا بمونديال أمريكا 2026

يوجين - أمريكا في 5 أغسطس/ وام / يفتتح منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في بطولة العالم تحت 20 عاما "أوريغون 2026"، في الساعات الأولى من فجر يوم غدٍ بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة يوجين بولاية أوريغون.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى أن المشاركة تبدأ بكل من اللاعبة سلمى هيثم المري في منافسات إطاحة المطرقة، بالإضافة إلى اللاعبة مريم كريم وسليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر.

وأكد أن لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني أكملوا مراحل الاستعدادات للمشاركة في البطولة مع النخبة العالمية، من خلال برامج إعداد متدرج عبر البطولات المحلية والعربية والقارية، والمعسكرات الخارجية، وفق خطة متكاملة من الأجهزة الفنية، لاسيما أن التأهل التاريخي لأول مرة للبطولة يمثل دافعا وحافزا كبيرا لتقديم مستويات مميزة.

ويشارك في البطولة المقررة خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري، أكثر من 1700 رياضي ورياضية يمثلون نحو 135 دولة، وتعد من أبرز البطولات العالمية لفئة الشباب.

وتقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية، وتتضمن سباقات السرعة والمسافات المتوسطة والطويلة، والحواجز والموانع، ومسابقات الوثب والرمي والسباعي والتتابع المختلط.

كما يشهد اليوم الأول إقامة 4 نهائيات في دفع الجلة للرجال، وسباق 5000 متر للسيدات، وسباق 5000 متر للرجال، والتتابع المختلط 4×400 متر.

وأكد سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، الثقة الكبيرة في أبطال المنتخب لإظهار المستويات التنافسية القوية، لاسيما أن المشاركة لا تقتصر فقط على النتائج فقط، وإنما تمتد إلى بناء جيل جديد من الأبطال، يمتلك الخبرة والثقة والقدرة على المنافسة في كبرى البطولات، وهو ما يشكل أحد أهم أهداف الاتحاد لتطوير المواهب وبناء أبطال المستقبل.