أبوظبي في 5 أغسطس/ وام / زار أربعة من الطلاب الموهوبين في الشعر النبطي من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، جناح هيئة أبوظبي للتراث، ضمن مخيم "مقيظنا" المشارك في مهرجان الشيخ زايد الصيفي بمنطقة الوثبة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المواهب الشابة وإبراز قدراتها الأدبية.

واطلع الطلاب خلال الزيارة على ما يقدمه الجناح من فعاليات وبرامج تراثية وتفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة والناشئة، وتعريفهم بالموروث الإماراتي، إلى جانب التعرف إلى المبادرات التي تسهم في صقل المواهب وتعزيز الاهتمام بالشعر النبطي بوصفه أحد أبرز عناصر الهوية الثقافية الإماراتية.

وقدّموا قصائد من الشعر النبطي، حيث ألقى كل منهم قصيدته أمام زوار الجناح، مستعرضين مواهبهم وإبداعاتهم الشعرية، وسط تفاعل كبير واستحسان من الحضور الذين أشادوا بمستوى أدائهم وتمكنهم من فن الإلقاء، في مشهد يعكس اهتمام الأجيال الناشئة بهذا الفن الأصيل وحرصها على المحافظة عليه.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الأنشطة المصاحبة لمخيم "مقيظنا"، الذي يوفر للأطفال والناشئة والعائلات تجربة تجمع بين التعلم والترفيه من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التراثية، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالتراث الوطني وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم.

ويواصل جناح هيئة أبوظبي للتراث استقبال زواره حتى 23 أغسطس الحالي، مقدماً برنامجاً حافلاً بالورش والفعاليات والتجارب التفاعلية التي تتيح للزوار من مختلف الأعمار التعرف إلى عناصر التراث الإماراتي وممارستها، بما يعزز الهوية الوطنية ويسهم في استدامة الموروث الثقافي.