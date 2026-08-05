أبوظبي في 5 أغسطس/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، نتائج مسابقات "خرايف البيت"، والمانجو المنوع والمحلي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بمهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة ويستمر حتى 9 أغسطس الحالي.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة الفائزين في المسابقات، حيث أسفرت نتائج مسابقة "خرايف البيت" عن فوز ناصر سيف علي المزروعي بالمركز الأول، وحلَّ أحمد سعيد نصيب خميس المزروعي في المركز الثاني، وجاء عنيدي خادم حمد علي المزروعي في المركز الثالث.

وخصصت لمسابقة خرايف البيت 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 300 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 60 ألف درهم، والثاني على 40 ألفاً، والثالث على 35 ألف درهم، وهي مسابقة مخصصة للرطب المنتج من أشجار النخيل في حدائق المنازل، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على العناية بالنخلة وتحسين جودة إنتاجها.

وفي مسابقة المانجو المنوع، حصل محمد شمل إبراهيم المعمري على المركز الأول، وجاء محمد فاضل سعيد الهاملي في المركز الثاني، وعبدالله علي عبيد علي الحفيتي ثالثاً.

فيما جاءت نتائج مسابقة المانجو المحلي بفوز مروان سيف راشد اليتيم المزروعي بالمركز الأول، وحلَّ في المرتبة الثانية سعيد علي عبيد علي الحفيتي، وجاء حسن علي محمد علي المازمي في المركز الثالث.

وخصصت لكل مسابقة من مسابقتي المانجو 10 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 117 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 25 ألف درهم، والثاني على 20 ألفاً، والثالث على 15 ألف درهم.

وكان المهرجان قد استقبل أمس مشاركات مسابقات الخلاص الشوط المفتوح، وخلاص مزارع أبوظبي، ونخبة أبوظبي للرطب، ومسابقة التين الأحمر والأصفر، حيث بلغ مجموع المشاركات 1,465 كيلوغراماً قدمها 109 مشاركين في 383 مخرافة، منها 1,315 غن الرطب قدمها 79 مشاركاً في 353 مخرافة، ضمن مسابقتي الخلاص بشوطيها و"نخبة أبوظبي للرطب"، فيما كانت مشاركات التين الأحمر والأصفر 150 كيلوغراماً من الثمار، قدمها 30 مشاركاً في 30 مخرافة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الوثبة للرطب يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء بمسابقات وفعاليات تراثية متنوعة، حيث استقبل المهرجان صباح اليوم مشاركات مزاينة بومعان ومسابقتي الليمون المحلي والمنوع، وستعلن نتائجها غداً.