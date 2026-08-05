أبوظبي في 5 أغسطس/ وام / تشارك كرة القدم الإماراتية في عدة بطولات خليجية وقارية خلال الموسم الجديد 2026-2027، تتصدرها منافسات كأس آسيا، المقررة مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2.

وتفصيلاً، يشارك المنتخب الوطني، في بطولة "خليجي 27"، المقررة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين في مدينة جدة بالسعودية، كما يشارك أيضاً في منافسات بطولة كأس آسيا، المقررة في السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية، وفيتنام، واليمن.

ويتطلع منتخب الإمارات الأولمبي إلى مشاركة إيجابية في منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين، المقررة في مدينة ناغويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الصين، وإيران، وكوريا الشمالية.

كما يشارك منتخب الإمارات للشباب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها تايلاند خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين تحت 17 عاماً منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، المقررة خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر المقبل، وتستضيف الإمارات مباريات مجموعة المنتخب الوطني، التي ستتحدد وفقاً للقرعة المقرر إجراؤها يوم 27 أغسطس الحالي.

وعلى صعيد الأندية، يشارك كل من أندية العين، وشباب الأهلي، والوصل مباشرة في مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يشارك الجزيرة في الملحق المؤهل للبطولة ذاتها، حيث يلتقي الاتحاد السعودي يوم الثلاثاء المقبل لتحديد هوية الفريق المتأهل، وفي حال الخسارة سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2، مع فريق الوحدة المتأهل مباشرة.

كما يشارك ناديا النصر وعجمان في منافسات بطولة الأندية الخليجية، التي تضم 12 فريقاً للمرة الأولى، وتنطلق منافساتها في 13 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 30 أبريل 2027.

ومن المنتظر أيضاً الإعلان عن الأندية المشاركة في منافسات كأس السوبر الإماراتي القطري، الذي يقام مطلع العام المقبل.