دبي في 5 أغسطس/ وام / وقّعت مجموعة UXE الإماراتية اتفاقية شراكة مع مجموعة NASCENT من جمهورية جنوب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار والحلول الأمنية المتقدمة والمدن الذكية والتنقل الذكي، واستكشاف فرص استثمارية وتقنية مشتركة تدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي.

وتأتي الاتفاقية التب وقعت بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، امتداداً لزيارة رسمية أجرتها مجموعة UXE إلى جمهورية جنوب أفريقيا، أسفرت عن بناء علاقات مع عدد من الجهات والشركات، وتُوجت بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة NASCENT، بما يدعم تطوير حلول ذكية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.

وتهدف الشراكة إلى تطوير وتنفيذ مشاريع مبتكرة في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والحلول الأمنية المتقدمة، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية وتقنية مشتركة تسهم في دعم التنمية المستدامة ومواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: تمثل اتفاقية التعاون بين مجموعة UXE الإماراتية وشركة NASCENT الجنوب إفريقية نموذجاً للشراكات النوعية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي، كما تعكس الثقة المتنامية في الكفاءات والشركات الإماراتية وقدرتها على التوسع في الأسواق العالمية وبناء حضور مؤثر في القطاعات التكنولوجية المستقبلية.

وأضاف معاليه: تجسد هذه الاتفاقية حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية من خلال تمكين القطاع الخاص من بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.

من جانبه، قال السيد عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة UXE: تمثل هذه الشراكة مع مجموعة NASCENT تجسيدًا لرؤية مجموعة UXE في توسيع نطاق التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير حلول مبتكرة للقطاعات المستقبلية. ونلتزم بالعمل مع شركائنا على تنفيذ مشاريع نوعية تدعم الابتكار، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والحلول الذكية.

وأكد أن التعاون مع مجموعة NASCENT يفتح آفاقاً لتبادل المعرفة وتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتطوير مشاريع نوعية في مجالات التحول الرقمي والمدن الذكية والحلول الأمنية، بما يحقق قيمة مستدامة للطرفين ويواكب تطلعات الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية مجموعة UXE الرامية إلى توسيع حضورها الإقليمي والدولي عبر التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات متقدمة في التكنولوجيا والحلول الذكية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويدعم تطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات الأسواق في المنطقة والقارة الأفريقية، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا.