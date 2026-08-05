أبوظبي في 5 أغسطس/ وام / تبرز مسابقات الفاكهة وثمار الصيف في مهرجان الوثبة للرطب تنوع الإنتاج الزراعي المحلي، كما تتيح لأصحاب المزارع والحدائق المنزلية عرض محاصيلهم وتقييم جودتها وفق معايير فنية تعزز من جودة الإنتاج وتدفع للاهتمام بالعملية الزراعية منذ بداياتها وصولاً إلى جني الثمار وتجهيزها للمشاركة في المسابقة.

وتشمل مسابقات الفاكهة وثمار الصيف فئتين للمانجو، هما المحلي والمنوع، وفئتين لليمون بالتصنيف نفسه، إلى جانب التين الأحمر والأصفر، وهو تنوع يمنحها مساحة للتقييم والتعريف بها أمام المنتجين والجمهور.

وتشترط المسابقات أن تكون الثمار من الإنتاج المحلي لعام 2026، ومن محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، وتخضع المشاركات لمعايير تشمل سلامة الثمار وخلوها من العيوب والإصابات، ومناسبة الحجم، وملاءمة درجة النضج، إضافة إلى الالتزام بالوزن المحدد وطريقة تجهيز كل صنف في المخرافة.

وتحول هذه المعايير المنافسات إلى أداة عملية لقياس جودة الإنتاج، وتساعد المزارعين على تحديد جوانب التحسين في عمليات الزراعة والعناية والحصاد والفرز والتجهيز.

ومن الناحية الإنتاجية، تبرز المسابقات قدرة البيئة الزراعية المحلية على توفير محاصيل أخرى بجانب النخيل، وتشجع على تنويع الإنتاج وزراعة الأصناف الملائمة للظروف المناخية والتربة والموارد المائية المتوفرة.

كما تتيح مشاركة أصحاب الحدائق المنزلية إلى جانب أصحاب المزارع توسيع قاعدة المنتجين، وتحفيز تحويل الفائض المنزلي الجيد إلى إنتاج قابل للتسويق.

وتوفر المسابقات للمزارعين مؤشرات على الأصناف التي تحقق مستويات أفضل من الجودة، وتفتح المجال لتبادل الخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات الزراعية للعناية بالأشجار ومكافحة الآفات وتوقيت الحصاد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح حضور الفاكهة في المهرجان المنتجين فرصة للتعريف بمحاصيلهم ومزارعهم، وربط جودة المنتج بفرص تسويقه، كما يمكن أن تدعم المسابقات نمو المشاريع الزراعية الصغيرة، وتشجع أصحاب المزارع والحدائق المنتجة على تطوير أساليب التعبئة والعرض وبناء علاقة أكثر انتظاماً مع السوق، مما يعزز تنوع القاعدة الزراعية، ويدعم استدامة الإنتاج المحلي وإسهامه في منظومة الأمن الغذائي.