الشارقة في 5 أغسطس /وام/ تصدر نادي الشارقة ترتيب بطولة مجلس الشارقة الرياضي لكرة القدم للناشئين لفئتي تحت 15 و16 سنة، التي انطلقت منافساتها يوم 3 أغسطس الحالي بمشاركة ستة أندية، إضافة إلى نادي القادسية الكويتي ضيف شرف البطولة.

وشهدت منافسات فئة تحت 15 سنة فوز الشارقة على مضيفه خورفكان بنتيجة 5-2 في مباراة الافتتاح، فيما تغلب كلباء على دبا الحصن بهدفين دون مقابل، على أن تستأنف المنافسات غداً الخميس، حيث يلتقي كلباء مع خورفكان، ويستضيف الشارقة فريق دبا الحصن.

وفي منافسات فئة تحت 16 سنة، حقق الشارقة الفوز على كلباء بنتيجة 3-1، فيما تعادل الحمرية مع القادسية الكويتي 1-1، وتقام بعد غد الجمعة مباراتان، يلتقي في الأولى الشارقة مع الحمرية، فيما يواجه كلباء نظيره القادسية الكويتي.

وتقام البطولتان بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، وتستضيف ملاعب الأندية المشاركة مبارياتهما بالتناوب، بمشاركة نادي القادسية الكويتي ضيف شرف، وشهدت مباريات الافتتاح حضور سعادة الدكتور خالد عبيد الشحي نائب رئيس نادي خورفكان لكرة القدم، وعمران الجسمي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم الألعاب الجماعية بالمجلس.