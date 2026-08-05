أم القيوين في 5 أغسطس / وام / نفذت دائرة بلدية أم القيوين، بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة توعوية استهدفت العمال في سكناتهم بالإمارة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات الصحية، وترسيخ الممارسات الوقائية، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية، والحد من المخاطر الصحية، ودعم مستهدفات جودة الحياة في الإمارة.

وتضمنت الحملة محاضرات توعوية وإرشادات ميدانية ركزت على أهمية المحافظة على النظافة الشخصية والعامة، واتباع الأساليب السليمة للتخلص من النفايات، والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل السكنات، إلى جانب التعريف بوسائل الوقاية من الأمراض المعدية، وأهمية الإبلاغ المبكر عن أي أعراض مرضية، بما يعزز حماية صحة العمال ويحد من انتشار الأمراض.

وأكد عبيد غانم الصقال، مدير قطاع الصحة والسلامة والبيئة بدائرة بلدية أم القيوين، أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى العمال، وترسيخ ثقافة الوقاية، بما ينعكس إيجاباً على صحة العامل وإنتاجيته، ويسهم في دعم منظومة الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وأضاف أن البلدية تواصل تنفيذ برامجها التوعوية والحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية في سكنات العمال، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ بيئة سكنية وعمل آمنة ومستدامة وفق أفضل معايير الصحة والسلامة.

ودعت دائرة بلدية أم القيوين أصحاب المنشآت ومسؤولي سكنات العمال إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، والتعاون مع فرق البلدية، بما يعزز الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة، والحفاظ على سلامة العمال، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المجتمعية.