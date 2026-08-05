دبي في 5 أغسطس /وام/ اختتم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة “ظلاً وأجراً”، التي نُفذت على مدى سبعة أسابيع في عدد من المواقع العمالية بمختلف مناطق الإمارة، بهدف تعزيز الوعي الصحي والأمني لدى العمال، وتقديم الدعم الإنساني لهم في مواقع عملهم، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.

وشهدت الفعالية الختامية، التي أقيمت في منطقة القصيص، حضور 1275 عاملاً، جرى خلالها توزيع وجبات غذائية ومظلات وعصائر ومرطبات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وصحية ركزت على الوقاية من الإجهاد الحراري وتعزيز السلامة والصحة المهنية.

وأكدت سعادة منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن مبادرة “ظلاً وأجراً” تمثل نموذجاً للعمل المجتمعي المستدام، وتجسد قيم العطاء والتلاحم الإنساني في دولة الإمارات، مشيدة بجهود شرطة دبي وشركائها في الوصول إلى العمال بمواقع عملهم وتقديم الدعم والرعاية لهم.

وقالت إن المبادرة جمعت بين الجوانب الإنسانية والتوعوية والصحية، وأسهمت في تعزيز وعي العمال، بما يعكس دور شرطة دبي في دعم جودة الحياة إلى جانب رسالتها الأمنية.

من جانبها، أكدت السيدة فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن نجاح المبادرة يعكس التزام شرطة دبي وشركائها بترسيخ نهج العمل المجتمعي المستدام، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

وأضافت أن المبادرة شكلت رسالة تقدير للعمال، وجمعت بين الدعم الإنساني والتوعية الصحية والأمنية، مشيرة إلى أن التعاون بين الإدارات العامة في شرطة دبي والشركاء والمتطوعين أسهم في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

ونُظمت المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة في مركز شرطة القصيص، ومركز رعاية الضحية ممثلاً بقسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للعمليات، وفريق “شكراً لعطائك التطوعي”.

وشارك المركز الصحي لشرطة دبي في الفعالية من خلال محاضرات توعوية تناولت مخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وشرب السوائل، والالتزام بأوقات الراحة، بما يتوافق مع سياسة حظر العمل وقت الظهيرة، إضافة إلى تقديم إرشادات حول التغذية السليمة والإبلاغ المبكر عن أي أعراض صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

كما تضمنت الفعالية رسائل توعوية هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى العمال بأهمية المحافظة على صحتهم وسلامتهم والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة وتعزيز جودة الحياة