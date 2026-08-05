النمسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 41 درجة مئوية

فيينا في 5 أغسطس/ وام / سجّلت النمسا أعلى درجة حرارة على الإطلاق بلغت 41 درجة مئوية في العاصمة فيينا، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية أعلى مستوى تحذير باللون الأحمر من ارتفاع درجات الحرارة، يشمل ولايات فيينا وشمال بورغنلاند وشمال شرق النمسا السفلى.

وأعلنت هيئة الأرصاد النمساوية عن تسجيل رقم قياسي جديد، بعد ظهر أمس الثلاثاء، وأوضحت أن موجة الحر بلغت ذروتها في مناطق شرق النمسا، التي ارتفعت فيها درجة الحرارة بشكل حاد، وكسرت الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2013 البالغ 40.5 درجة مئوية.

وينظر خبراء الطقس إلى فصل الصيف الحالي في النمسا بوصفه "حالة شاذة"، بسبب الجمع بين النقص الحاد في معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى، ويتوقع الخبراء تحطيم الرقم القياسي المسجل أمس الثلاثاء، مع ترجيح درجات حرارة أعلى في فيينا ومناطق زراعة العنب والمناطق الصناعية، قد تتجاوز 41 درجة مئوية.