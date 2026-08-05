عجمان في 5 أغسطس/ وام / أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تنفيذ فحوصات مخبرية لـ 238 عينة من العسل ،وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في حماية صحة المستهلك ودعم المنتج المحلي.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن مشاركة الدائرة في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل الذي اختتم اليوم تأتي تأكيداً لالتزامها بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة المنتجات المحلية وترسخ مكانة المهرجان كمنصة تجمع المزارعين والنحالين، مشيراً إلى أن الكفاءات المؤهلة في إدارة المختبرات المركزية استقبلت على مدار أيام المهرجان عينات العسل، وأجرت عليها الفحوصات المخبرية باستخدام أحدث التقنيات، للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز ثقة المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المعروضة.

كما شهدت مشاركة الدائرة، بالتعاون مع مركز الأبحاث، تنفيذ فحص حبوب اللقاح لعدد من عينات العسل، وذلك بهدف المساهمة في التحقق من المصدر النباتي للعسل وتعزيز موثوقية النتائج المخبرية، بما يواكب أفضل الممارسات العلمية في مجال فحص وجودة العسل.

وتضمنت مشاركة الدائرة كذلك تقديم ورشة توعوية بعنوان “رحلة لاكتشاف أنواع العسل الإماراتي”، هدفت إلى تعريف زوار المهرجان بأبرز أنواع العسل الإماراتي وخصائصه، وطرق التمييز بين أنواعه، وأهمية الفحوصات المخبرية في التحقق من جودة العسل وأصالته، بما يسهم في رفع الوعي وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.

وتجسد مشاركة دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل التزامها المتواصل بدعم جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، والإسهام في الحفاظ على الموروث الوطني، من خلال تقديم خدمات الفحص المخبري، والتعاون البحثي، وتنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية، بما ينسجم مع رؤية إمارة عجمان في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.