رأس الخيمة في 5 أغسطس/ وام / تسلّم العميد جمال أحمد الطير نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة بحضور سعادة المديرين العامين وعدد من الضباط شهادة اعتماد القيادة كأفضل بيئة عمل من قِبل المنظمة العالمية GREAT PLACE TO WORK تقديراً لجهودها في توفير بيئة عمل مشجعة لموظفيها وإسعاد متعامليها، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأوضح نائب القائد العام أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا جهود فِرق العمل بالقيادة العامة الرامية لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وتحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للقيادة العامة، مما يسهم بدوره في تشجيعهم على الإبداع والعطاء وتوفير بيئة عمل محفزة ترتكز على الابتكار والتعاون البنّاء الذي يسهم بدوره في تحسين أدائهم؛ لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين من خلال تنفيذ العديد من الممارسات والبرامج التي تستند إلى المحاور الـ 6 الخاصة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، ومن ضمنها مبادرات خاصة للتوازن بين الجنسين والممارسات الصحية والتوازن بين العمل والحياة ومهارات المستقبل.

وأكد العميد الطير أن الأهم من حصد هذا النجاح هو الحفاظ عليه واعتباره استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي باتت اليوم عنوانا رئيسيا لمنهج القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تحرص على إرساء منظومة عمل متكاملة ترتكز على الاستثمار في المورد البشري، باعتباره العنصر الرئيسي لتحقيق الريادة والاستدامة.

وتعتبر شهادة "أفضل بيئة عمل" من أهم الاعتمادات العالمية في مجال بيئة العمل المؤسسية، لاستنادها إلى تقييم شامل لمؤشرات رضا العاملين وجودة بيئة العمل، وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتكامل خدماتها والوصول إلى أعلى مستويات سعادة العاملين والشعور بالانتماء والترحيب والذين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة لعكس الصورة الإيجابية.