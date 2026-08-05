مخيم "مقيظنا" يحيي الألعاب الشعبية للأطفال ضمن مهرجان الوثبة للرطب في أبوظبي

أبوظبي في 5 أغسطس/ وام / تستعيد ساحة الألعاب الشعبية في مخيم "مقيظنا"، ضمن الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب المقامة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، أجواء اللعب الجماعي التي عرفتها الأحياء السكنية في الإمارات قديماً، إذ يمارس الأطفال ألعاب "الكرابي" و"اليواني" و"شد الحبل" بتوجيهات المشرفين المختصين، ويتعلمون قواعدها من خلال الحركة والتنافس والتفاعل مع أقرانهم.

وتعتمد لعبة "الكرابي" على أن يمسك اللاعب إحدى رجليه بيده، ويتحرك على قدم واحدة داخل مساحة محددة محاولاً إخراج منافسه منها، فيما يدخل المشاركون في "اليواني" أرجلهم في "اليونية"، ويمسكون أطرافها بأيديهم، ثم يتقدمون بالقفز نحو خط النهاية، أما في "شد الحبل"، فينقسم المشاركون إلى فريقين يتقابلان عند طرفي الحبل، ويعتمد الفوز على توافق الحركة وتوقيت الجذب وتوزيع القوة بين أعضاء الفريق.

وتجمع هذه الألعاب بين النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي؛ فهي تنمي التوازن والمرونة والسرعة وقوة التحمل والتوافق الحركي، فيما تعزز المشاركة الجماعية مهارات التواصل والعمل ضمن الفريق واحترام القواعد وتقبّل النتائج.

كما تهيئ للأطفال مساحة للتفاعل المباشر مع أقرانهم، وبناء الثقة وتحمل المسؤولية والتنافس في إطار يجمع بين التعاون والروح الرياضية.

وتكشف الألعاب الثلاث جانباً من الوظيفة الاجتماعية للعب في المجتمع الإماراتي؛ فقد كانت ساحات الأحياء فضاءً يتعلم فيه الأطفال تنظيم أدوارهم، ووضع قواعدهم، وتسوية خلافاتهم، وبناء علاقاتهم مع أقرانهم، حيث اعتمدت الألعاب على أدوات محدودة والمساحات المتاحة، فكانت البيئة جزءاً من تكوينها، وشكلت الحركة والخيال أساساً لاستمرارها.

ويقدم مخيم "مقيظنا" ضمن مهرجان الوثبة للرطب بدورته الأولى هذه الألعاب بوصفها ممارسة اجتماعية تحمل أسماءها وقواعدها وقيمها المتوارثة، ومن خلال تكرارها، يتعلم الأطفال مهارات التعاون والمنافسة الشريفة.