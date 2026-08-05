خليفة بن شاهين المرر يفتتح المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد

القدس الشرقية في 5 أغسطس/ وام / افتتح معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الصحي الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل، ودعم قدرة المستشفى على مواصلة رسالته الإنسانية والطبية.

وأكد معاليه أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ويعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وقطاعاته المجتمعية المختلفة، لا سيما القطاع الصحي.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات، تواصل من خلال وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى تمكين العاملين في المؤسسات الصحية الفلسطينية من مواصلة أداء مسؤولياتهم الإنسانية وتعزيز قدراتهم في تقديم الخدمات الصحية وفقا لأعلى المعايير العالمية.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات خصصت 25 مليون دولار أمريكي لدعم المستشفى وتوسعة نطاق خدماته الطبية، بما يسهم في استمرار الخدمات الصحية الضرورية، وتحسين خدمات أمراض النساء والولادة، ودعم تدريب الكوادر الطبية، كما خصصت منحة مالية إضافية بقيمة 64.5 مليون دولار لدعم العمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث مرافق المستشفى.

ويحمل الجناح اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديراً لمسيرة سموها الإنسانية الرائدة، وإسهاماتها المتواصلة في دعم المرأة والأسرة، وما تجسده من قيم العطاء والرعاية الإنسانية.

وتبلغ سعة الجناح في مرحلته الأولى نحو خمسين سريراً، ويضم غرفاً للولادة والعمليات، إلى جانب تجهيزات طبية حديثة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في الارتقاء بخدمات النساء والتوليد.

وشهد حفل الافتتاح حضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة الدكتورة شما المزروعي، المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، وسعادة راشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

كما اطّلع الحضور على مرافق الجناح وتجهيزاته والخدمات الطبية التي سيقدمها للنساء والأطفال.