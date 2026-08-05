اتحاد الشطرنج يوقع شراكات لدعم استعدادات أولمبياد 2028 وتنظيم بطولات جديدة

دبي في 5 أغسطس / وام / أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية، بهدف دعم أنشطة الاتحاد وبرامجه، وتعزيز خططه لتطوير اللعبة وإعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 الذي تستضيفه دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية، بحضور الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس الاتحاد، وفياتشيسلاف أليكساندريدي المدير العام لشركة "سيكتون"، وإسلام محمد محمود إنشاصي المدير العام لشركة "نوكبوك"، حيث تم توقيع اتفاقيتي شراكة مع الشركتين، إلى جانب الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة "بيور جولد"، ضمن توجه الاتحاد لتوسيع شبكة شركائه الاستراتيجيين.

وأكد الدكتور إسماعيل الخوري، أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل البناء على ما تحقق في الدورات السابقة، مع التركيز على تطوير منظومة اللعبة، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون محور إستراتيجية الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، من خلال إشراكه بصورة أكبر في تطوير اللوائح والبرامج، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأندية ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الإماراتية.

وقال إن الشراكات الجديدة تمثل ركيزة أساسية لدعم برامج الاتحاد، مشيراً إلى العمل على استقطاب مزيد من الرعاة والشركاء خلال الفترة المقبلة بما يعزز استدامة برامجه ويواكب خططه التطويرية.

وأعلن رئيس الاتحاد تنظيم بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج الخاطف يوم 25 أغسطس الجاري، احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج، لتكون أولى ثمار هذه الشراكات.

كما كشف عن اتجاه لتنظيم بطولة مخصصة للعمال، يتوقع أن يشارك فيها أكثر من 4 آلاف عامل، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية الرامية إلى نشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب مواصلة البرامج الموجهة إلى المدارس والجامعات لتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب.

وأشاد الخوري بنتائج منتخب الإمارات في البطولة العربية للشباب والناشئين التي أقيمت في القاهرة، بعد إحراز 16 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، ونيل المركز الثاني في الترتيب العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون بين الاتحاد والأندية، ويعزز مواصلة العمل لإعداد لاعبين قادرين على المنافسة في الاستحقاقات القارية والدولية.