شخبوط بن نهيان يستقبل الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأفريقي لمالي ومنطقة الساحل

أبوظبي في 5 أغسطس/ وام / استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، اليوم، معالي الدكتور مامادو تانغارا، الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأفريقي لمالي ومنطقة الساحل، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأفريقي، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل، إلى جانب استعراض آخر المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الأفريقية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقاً من نهجها القائم على الشراكة والتعاون مع الدول والمؤسسات الإقليمية، بما يخدم تطلعات شعوب القارة نحو التنمية والازدهار.

كما أشاد معاليه بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في دعم الحوار وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الحلول الأفريقية للتحديات التي تواجه منطقة الساحل.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور مامادو تانغارا عن تقديره لدور دولة الإمارات في دعم جهود التنمية والاستقرار في أفريقيا، مثمناً الشراكة القائمة مع الاتحاد الأفريقي، ومؤكداً أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة بما يسهم في تعزيز الأمن والتنمية المستدامة في منطقة الساحل.