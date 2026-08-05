23 لاعباً ولاعبة يمثلون المنتخب الوطني في منافسات الكبار ببطولة العالم للجوجيتسو

أبوظبي في 5 أغسطس/ وام / يفتتح المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، غداً مشاركته في منافسات فئة الكبار ضمن بطولة العالم للجوجيتسو 2026، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 9 أغسطس الحالي.

ويدخل المنتخب منافسات الكبار بقائمة تضم 23 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 13 فئة، للبناء على الحصيلة التي حققتها الفئات السنية خلال الأيام الأربعة الماضية، بعدما رفعت رصيد المنتخب الوطني إلى 52 ميدالية.

ويمثل المنتخب الوطني في منافسات الرجال راشد الشحي وعمر السويدي تحت 56 كجم، وخالد الشحي ومحمد الكتبي تحت 62 كجم، وسلطان حسن وعمر الفضلي تحت 69 كجم، ومهدي العولقي وفهد الحمادي تحت 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفراج العولقي تحت 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وعمار الحوسني تحت 94 كجم، وهزاع فرحان وراشد الهيمني فوق 94 كجم.

وتضم قائمة السيدات حمدة الشكيلي ومريم آل علي تحت 45 كجم، وبلقيس الهاشمي والعنود الحربي تحت 48 كجم، وأسماء الحوسني وحصة الشامسي تحت 52 كجم، وشمسة العامري تحت 57 كجم، وشما الكلباني تحت 63 كجم، وهيا الجهوري فوق 70 كجم.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن منافسات الكبار إحدى أبرز محطات البطولة، لما تضمه من لاعبين أصحاب خبرة وقدرات فنية عالية، وما تتطلبه نزالاتها من تركيز ودقة في إدارة اللحظات الحاسمة.

ولفت إلى أن المنتخب الوطني يخوض هذه المنافسات بقائمة متوازنة تضم نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين استعدوا جيداً لهذا الاستحقاق، بالثقة في قدرتهم على تقديم مستويات قوية، مستفيدين من المنافسة على أرض الوطن والدعم الجماهيري في أبوظبي، بما يعكس المكانة المتقدمة لجوجيتسو الإمارات وحضورها على الساحة العالمية.

وأشار آلان ناسيمنتو، مدرب المنتخب الوطني إلى أن منافسات الكبار تتطلب أعلى درجات التركيز، إذ يضيق فيها هامش الخطأ وتصبح جودة القرار واختيار التوقيت المناسب عاملين حاسمين.

وقال: ركزنا في المرحلة الأخيرة من الإعداد على قدرة اللاعبين على قراءة مجريات النزال، والتحكم في الإيقاع، والمحافظة على الهدوء عندما تتغير المعطيات.

وأضاف: تجمع القائمة بين الخبرة والطموح، ووجود لاعبين اثنين في معظم الأوزان يعزز عمق المنتخب وقوته. ندرك حجم المنافسة التي تنتظرنا، وثقتنا كبيرة بقدرة اللاعبين واللاعبات على ترجمة العمل الذي بذلوه إلى أداء يليق باسم المنتخب الوطني.

وأوضح خالد الشحي، لاعب المنتخب الوطني تحت 62 كجم، أن الجاهزية البدنية في البطولات الكبرى لا تكفي وحدها، لأن التحدي الحقيقي هو المحافظة على الحضور الذهني واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط، مشيراً إلى أن الخبرة تمنحهم فهماً أعمق للمنافسة، لكنها لا تحسم أي نزال مسبقاً، وما نقدمه على البساط هو وحده الذي يصنع النتيجة.

وقالت أسماء الحوسني، لاعبة المنتخب الوطني تحت 52 كجم، إن المنافسة في أبوظبي أمام الجمهور الإماراتي تحمل شعوراً استثنائياً ومسؤولية كبيرة، مع إدراك أهمية قيمة هذه الفرصة، والتركيز الكامل والرغبة في تقديم أفضل ما لدينا، موضحة أن هدفها هو التعامل مع كل نزال، والمحافظة على الهدوء حتى اللحظة الأخيرة.