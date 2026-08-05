وزارة الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة بلجيكا

أبوظبي في 5 أغسطس/ وام / تسلّم سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة ريك فان دروجنبروك، سفيرًا لمملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مملكة بلجيكا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد سعادة السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربًا عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.