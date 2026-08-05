دبي في 5 أغسطس/ وام/ تستضيف مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، خلال شهر أغسطس الجاري 39 ورشة عمل وجلسة إبداعية، ضمن مشروع "مدارس الحياة"، بهدف ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتعزيز الإبداع والابتكار لدى مختلف فئات المجتمع .

ويقدم المشروع برنامجاً متنوعاً يستهدف الأطفال والعائلات والكبار عبر مجموعة من الأندية والورش .

وتحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشاً مستوحاة من التراث والهوية الإماراتية من بينها "قاربك الشراعي التقليدي" و"من الجلد إلى الحكاية" و"محفظة من الجلد الطبيعي" إلى جانب "يوم المواهب" الذي يحتفي بإبداعات المشاركين ومخرجات برامج "مدارس الحياة". كما تستضيف مكتبات حتا والراشدية والمنخول وأم سقيم سلسلة من الورش التي تتناول التصميم على الأقمشة والكروشيه والرسم على الزجاج وصناعة الصابون المستوحى من معالم دبي وفنون التلي والرسم بالألوان الزيتية.

ويضم البرنامج أيضاً أنشطة متخصصة في الطهي وإعداد القهوة وفنون اللغات إلى جانب ورش لتصميم الروبوتات وبرمجة الألعاب الرقمية وتنمية المهارات الموسيقية والغنائية للأطفال، بما يعكس حرص "دبي للثقافة" على توفير تجارب تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق وتسهم في إعداد أجيال مبدعة قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الثقافية للإمارات.