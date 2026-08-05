الاتحاد الدولي للجوجيتسو: بطولة العالم في أبوظبي ترسخ قيم الصداقة والتسامح بين الشعوب

أبوظبي في 5 أغسطس/ وام/ أكد الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن بطولة العالم للجوجيتسو، المقامة حالياً في "مبادلة أرينا" بأبوظبي، وتستمر حتى التاسع من أغسطس الجاري، ترسخ قيم الصداقة والتسامح بين الشعوب .

وقال بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن أبوظبي تستضيف النسخة الحالية من البطولة بأعلى المعايير التنظيمية، مؤكداً أنها أثبتت مجدداً ريادتها في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، إلى جانب المستوى الفني المتميز الذي يقدمه اللاعبون المشاركون.

وأوضح أن مشاركة عدد كبير من الدول الآسيوية بلاعبين مميزين تعكس التطور المتواصل للعبة، لا سيما بعد إدراج الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات، مما أسهم في رفع مستوى المنافسة بين الرياضيين وتعزيز طموحهم لتحقيق المراكز الأولى.

وأضاف أن البطولات العالمية والإقليمية تؤدي دوراً يتجاوز المنافسات الرياضية، إذ تسهم في جمع الشعوب وتعزيز الصداقة والتفاهم بين المشاركين، وتتيح لهم التعرف إلى ثقافات متنوعة، مشيراً إلى أن لاعبي الجوجيتسو يجسدون قيماً رفيعة، في مقدمتها التسامح، واحترام الآخر، والروح الرياضية.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن مناقشات جارية لتنظيم فعاليات رياضية مخصصة للأطفال في أبوظبي خلال العام المقبل، بالتزامن مع برامج ثقافية وتعليمية، موضحاً أن الاتحاد يعتزم توجيه الدعوة إلى أعداد كبيرة من الأطفال للتعرف إلى الثقافة العربية والاستمتاع بالأجواء التي توفرها دولة الإمارات.