تعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين

رأس الخيمة في 5 أغسطس/ وام/بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بهدف تنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية تخدم كبار المواطنين، وتدعم الأنشطة الأسرية والتراثية في إمارة رأس الخيمة .

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية على الدور الريادي للجمعية في تقديم رعاية متكاملة لكبار المواطنين، وغرس قيم بر الوالدين، وتوطيد العلاقات المجتمعية.

​ وخلال زيارته للجمعية فرع رأس الخيمة- برئاسة المستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس الإدارة - اطلع سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، على أبرز برامجها وأنشطتها الجمعية وتعرف على البرامج والأنشطة الموجهة للأشبال والأطفال .

​وأشاد الشايب بمستوى البرامج النوعية التي تجمع بين أصالة التراث ومستقبل التقنية .