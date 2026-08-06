موسكو، كييف في 6 أغسطس / وام / أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم تسجيل 261 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية على طول خط الجبهة أمس الأربعاء، مشيرة إلى تركز أعنف المعارك في قطاعي كوستيانتينيفكا وبوكروفسك.

وأضافت الهيئة أن القوات الروسية شنت هجومين باستخدام 30 صاروخا، ونفذت 78 غارة جوية، بالإضافة إلى نشر أكثر من عشرة آلاف طائرة مسيرة وتنفيذ آلاف عمليات القصف، وفي المقابل، استهدفت القوات الأوكرانية تسعة مراكز قيادة للمسيرات الروسية، وتصدت لعدة محاولات تقدم على محاور قتالية مختلفة.

وأسفر هجوم جوي روسي بطائرات مسيرة عن مقتل ثلاثة أشخاص واشتعال حرائق في منطقة سكنية ببلدة بالاكليا في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، وذلك في أعقاب هجوم سابق في اليوم ذاته تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من البلدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 605 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال ليلة واحدة، وأكدت الوزارة في بيان منفصل أن طائراتها المسيرة استهدفت سفينتي شحن في مياه البحر الأسود، جنوب وشرق أوديسا، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تنقلان شحنات ذات أغراض عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفاد الجيش الأوكراني بارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية النزاع إلى نحو مليون و454 ألف فرد، من بينهم 1330 شخصا سقطوا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار البيان الأوكراني إلى تدمير آلاف الدبابات والمدرعات والأنظمة المدفعية والطائرات والسفن الحربية.