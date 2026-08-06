هيروشيما تدعو لإلغاء الأسلحة النووية في الذكرى الـ 81 للقصف الأمريكي

هيروشيما في 6 أغسطس / وام / أحيت مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم، الذكرى الحادية والثمانين للقصف الذري الأمريكي، بتوجيه دعوات لزعماء العالم لإلغاء الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن عمدة هيروشيما، كازومي ماتسوي، خلال تلاوته لـ"إعلان السلام" السنوي، تحذيره من أن التقليل من خطورة الأسلحة النووية يهدد بجر العالم نحو دوامة عنف قد تؤدي إلى تكرار مأساتي هيروشيما وناجازاكي.

وأشار ماتسوي إلى أن هذه المخاطر تتزايد في ظل الصراعات العالمية الدائرة، بالتزامن مع فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي الأخير في التوصل إلى وثيقة توافقية.

ودعا عمدة هيروشيما صناع السياسات إلى إدراك العواقب الكارثية لهذه الأسلحة، مطالبا إياهم بأن يكونوا نموذجا يحتذى به من خلال تفعيل الجهود المتعددة الأطراف لنزع السلاح.

وشهدت المراسم السنوية وقوف المشاركين دقيقة صمت في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا، وهو التوقيت الذي أسقطت فيه القاذفة الأمريكية "إينولا جاي" قنبلة اليورانيوم على المدينة في السادس من أغسطس عام 1945، في هجوم أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 140 ألف شخص بحلول نهاية العام ذاته.

-خلا-