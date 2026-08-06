مركز الاستشارات العمالية ينجز أكثر من 3.4 مليون مكالمة خلال النصف الأول

دبي في 6 أغسطس / وام / سجل مركز الاستشارات والمطالبات العمالية (80084) التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من مليون و119 ألف مكالمة واردة، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.3 مليون مكالمة صادرة مع أطراف العلاقة التعاقدية خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس مواصلة تطوير منظومة خدماتها المقدمة للمتعاملين عبر منظومة متكاملة لخدمات الاتصال والدعم، وتبرز الثقة المتنامية بخدمات المركز ودوره المحوري في توفير الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين وإرشادهم إلى الخدمات والإجراءات المختلفة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم ورفع مستوى رضاهم.

وأكد الدكتور أحمد القاره، مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تواصل الاستثمار في تطوير مركز الاستشارات والمطالبات العمالية باعتباره أحد أهم قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين.

وأوضح أن هذا التطوير يتم من خلال توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية، وتعزيز التكامل بين مختلف قنوات تقديم الخدمة، لضمان سرعة الاستجابة ودقة المعلومات وسهولة الوصول إلى الخدمات.

وأشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من ملاحظات المتعاملين وتطلعاتهم في تطوير الخدمات وتحسينها، دعماً لمستهدفات الوزارة واستراتيجية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى تضع المتعامل في صدارة الأولويات، وتعزز جودة الحياة وسهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات.

وأضاف الدكتور أحمد القاره أن هذه النتائج تعكس نجاح الوزارة في بناء منظومة متكاملة لخدمة المتعاملين ترتكز على الكفاءة والابتكار، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده سوق العمل في دولة الإمارات، ويعزز قدرة الوزارة على تقديم خدمات نوعية تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويقدم مركز الاستشارات والمطالبات العمالية دعماً شاملاً للمتعاملين بوصفه إحدى القنوات التي تعتمد عليها الوزارة في تقديم خدماتها، حيث يستجيب لاستفساراتهم المتعلقة بالعلاقة التعاقدية والحقوق العمالية، ويتيح لهم تقديم الشكاوى وإرشادهم إلى الإجراءات والخدمات الرقمية، ويسهم هذا الدور في تعزيز الاستفادة من المنصات الذكية، وتوفير الخدمات وإمكانية التواصل المباشر عن بعد في أي وقت، من دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو مراكز الخدمة.

ويستند المركز إلى منظومة تشغيلية متطورة تعتمد أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الاستجابة، وتسريع إنجاز الطلبات، وتحليل احتياجات المتعاملين بصورة لحظية، ويوفر المركز الدعم بلغات متعددة وصلت إلى أكثر من 22 لغة لاستيعاب احتياجات مختلف فئات المتعاملين وتوسيع شريحة المستفيدين من الخدمة، وضمان وصولها لجميع الفئات بكفاءة وسهولة، إلى جانب التكامل مع القنوات الرقمية للوزارة لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

وأظهرت النتائج مستوى الكفاءة والريادة في تقديم الخدمات وفق أرفع المعايير العالمية، مما يعكس كفاءة منظومة التواصل وسرعة الاستجابة للطلبات والاستفسارات، ويرسخ رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها للارتقاء بتجربة المتعاملين وترسيخ ريادتها في الخدمات الحكومية.

كما يواصل المركز توظيف البيانات والملاحظات الواردة من المتعاملين في تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات لتعزيز نهج التحسين المستمر، مما يسهم في تصميم خدمات استباقية وسلسة ترتكز على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، وتنسجم مع مستهدفات الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.