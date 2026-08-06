أبوظبي في 6 أغسطس / وام / سجلت شركة "سبيس 42" أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة ارتفاعاً في إيراداتها بنسبة 15% لتصل إلى 260 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة 18 مليون دولار بهامش 7%، في حين زادت الأرباح المطبّعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12% لتبلغ 116 مليون دولار بهامش 45%.

وعززت الشركة مركزها المالي ببلوغ النقد والودائع قصيرة الأجل 1.151 مليار دولار، ونفقات رأسمالية نقدية بقيمة 102 مليون دولار، إلى جانب تسجيل إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.3 مليار دولار، مما يدعم قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها ويوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية طويلة الأجل.

وفي خطوة تعكس الثقة بآفاقها المستقبلية وقيمتها الجوهرية، وافقت الجمعية العمومية للشركة على برنامج لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس المال المصدر، ليبدأ تنفيذه في الربع الثالث عقب الحصول على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد كريم الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة "سبيس 42"، أن الشركة حققت أداءً استثنائياً مدعوماً بقوة قطاع الأعمال الحكومية والطلب المتزايد على خدمات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية، إلى جانب التنفيذ المنضبط للأولويات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن وحدة "الخدمات الفضائية" حققت أداءً قياسياً بنمو إيراداتها بنسبة 15%، مستفيدة من العقد الحكومي لخدمات السعة بقيمة 700 مليون دولار والممتد لخمسة عشر عاماً، والذي دخل حيّز التنفيذ في يوليو 2025 عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "الثريا-4"، متوقعاً أن تسجل الوحدة أقوى أداء سنوي في تاريخها خلال عام 2026.

وفي السياق ذاته، ارتفعت إيرادات وحدة "الحلول الذكية" بنسبة 14% خلال النصف الأول بفضل الطلب الحكومي المتزايد، حيث تواصل الوحدة تسريع تحولها نحو مشاريع مستدامة ترتكز على مجالي رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية، وسط تمتع الشركة بمرونة تشغيلية عالية مكنتها من ضمان استمرارية الأعمال وتجاوز متغيرات بيئة التشغيل.

وعلى صعيد ركائزها الاستراتيجية في الاتصالات الفضائية، أكدت الشركة سير برنامج القمرين الاصطناعيين "الياه 4" و"الياه 5" وفق الجدول الزمني والميزانية المعتمدة، بدعم من عقد حكومي بقيمة 5.1 مليار دولار يمتد لسبعة عشر عاماً، مرجحة بدء تحقيق إيرادات سنوية تبلغ نحو 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026.

وتزامناً مع ذلك، أحرزت الشركة تقدماً في تطوير قدرات النطاق العريض ذات الاستخدام المزدوج عبر المدارين الأرضي المنخفض والمتوسط، ووسعت عمليات "الثريا-4" تمهيداً لإطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة.

كما نجحت الشركة بالشراكة مع "سكايلو تكنولوجيز" في اختبار خدمات الرسائل النصية ورسائل الاستغاثة عبر الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية تمهيداً لإطلاقها تجارياً أواخر 2026، وقطعت شوطاً في تأسيس مبادرة "إكواتيس" بالشراكة مع "فياسات" لتوفير خدمات الاتصال المباشر عالمياً وفق معايير الجيل الخامس للشبكات غير الأرضية، مدعومة بطيف ترددي يتجاوز 100 ميغاهيرتز.

وفي مجالات رصد الأرض والتحليلات المتقدمة والتنقل، أعلنت الشركة دخول الأقمار الاصطناعية الرادارية "فورسايت-3" و"4" و"5" مرحلة التشغيل الكامل، واستمرار شركة "ميرا أيروسبيس" التابعة لها في تطوير المنصات عالية الارتفاع عبر تحسين منصة "ApusNeo18" والبدء بتصنيع النموذج الأولي لمنصة "ApusNeo30".

وعززت "سبيس 42" قدراتها في الذكاء الاصطناعي بتوسيع مركز تحليل البيانات "GIQ" عبر متجر "مايكروسوفت أزور"، وتطبيق منصة "GIX" في مشاريع تشغيلية لتلبية المتطلبات السيادية وتوفير رؤى داعمة لاتخاذ القرار.

وإلى جانب ذلك، تتقدم الشركة في تأسيس مشروعها المشترك مع شركة "أوتونوموس A2Z" لتطبيق حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما وقعت اتفاقية استراتيجية مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" لتطوير منصة وطنية للملاحة الجيومكانية تهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية وتوحيد الخرائط والخدمات المكانية في إمارة أبوظبي.