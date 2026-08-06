"أدنيك" تتوج بـ 13 جائزة "ستيفي"

أبوظبي في 6 أغسطس / وام / توجت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بـ 13 جائزة مرموقة ضمن جوائز "ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026"، في إنجاز نوعي يرسخ مكانتها الرائدة في تقديم تجارب فعاليات عالمية مبتكرة.

ويعكس هذا الاستحقاق، الذي تحقق عبر ذراعي المجموعة المتخصصتين، قدرات "أدنيك" الاستثنائية، حيث نالت "كابيتال للفعاليات" خمس جوائز عن تنظيم فعاليات كبرى في الدولة، فيما حصدت الوكالة المتكاملة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" ثماني جوائز تقديراً لتميزها المستدام في تصميم التجارب وتقديم خدمات دعم ترقى لأرفع المعايير العالمية.

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن حصد 13 جائزة يمثل شهادة قاطعة على كفاءة وتفاني وإبداع فرق العمل في مختلف قطاعات المجموعة، موضحاً أن هذه الإنجازات تجسد الالتزام الراسخ بتقديم فعاليات نوعية تترك أثراً مستداماً لدى الشركاء والمجتمعات، وقال إن المجموعة، ولمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع، تواصل التركيز على الابتكار والارتقاء بتجربة الزوار، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة المعارض وفعاليات الأعمال.

وأشار أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لـ"كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" و"كابيتال للفعاليات"، إلى أن الجوائز تعكس شغف وتميز فرق العمل وقدرتها على الارتقاء المستمر بمعايير تنفيذ الفعاليات وتحسين تجربة العملاء، معرباً عن فخر المجموعة بابتكار تجارب ملهمة تدعم التفاعل الجماهيري ونمو منظومة الفعاليات في أبوظبي، بدءاً من المؤتمرات والمعارض الدولية وصولاً إلى الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى.

وفي تفاصيل الجوائز، حصدت "كابيتال للفعاليات" جائزتين عن الدورة السابعة من "معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025" ضمن فئتي الابتكار في تجربة الحضور والفعاليات الجماهيرية، استناداً إلى تطبيق استراتيجيات تحليل البيانات لتعزيز تفاعل الزوار، والنجاح في استقطاب العلامات العالمية والعائلات إلى الواجهة البحرية، كما نالت الشركة جائزتين عن "الأسبوع العالمي للغذاء 2025" في فئتي فعاليات الأعمال والشراكات الابتكارية في القطاع العام، لنجاح الحدث في توحيد الجهود الحكومية والصناعية لدعم الأمن الغذائي والاستدامة، إلى جانب تكريم خاص عن الدورة الأولى من "معرض العين الدولي للصيد والفروسية" تقديراً لتقديم الموروث الإماراتي بأسلوب عصري واسع النطاق.

على الصعيد ذاته، حصدت "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" جائزتين عن "صيف أبوظبي الرياضي" و"صيف العين الرياضي 2025"، كأكبر فعالية رياضية داخلية في المنطقة، ضمن فئتي الابتكار في الفعاليات الحكومية والمبادرات المجتمعية، ونالت الشركة تقديراً مزدوجاً في فئة الابتكار في فعاليات الأعمال عن تنظيم الدورة الخامسة والعشرين من مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة، وتصميم وتنفيذ جناح الشركة العالمية القابضة في "اصنع في الإمارات 2026"، مما يبرز تكامل حلولها في إدارة الفعاليات وتجهيز الأجنحة.

وامتدت نجاحات "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" لتشمل تكريمها عن تنظيم "كابيتال مجلس" الرمضاني لدوره في إبراز التقاليد الإماراتية، وحصولها على جائزة الابتكار في فعاليات المؤسسات الأكاديمية عن إدارة حفل تخريج "جامعة خليفة 2025"، كما كُرمت الشركة لتنفيذها جناح الحرف اليدوية لوزارة الثقافة في "اصنع في الإمارات 2025"، إلى جانب تقديرها في فئة الابتكار بالفعاليات الجماهيرية عن تنظيم تحدي "صير بني ياس" كأول سباق ترايثلون للمسافات الطويلة في المنطقة. وتعد جوائز "ستيفي" من أرفع المنصات العالمية لتقييم الإنجازات المؤسسية، حيث تستقطب سنوياً أكثر من 12 ألف ترشيح تخضع لتقييم خبراء دوليين متخصصين.