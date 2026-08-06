أبوظبي في 6 أغسطس / وام / سجلت برجيل القابضة إيرادات بلغت 2.794 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، إلى 517 مليون درهم بنمو 24.6%، وصعد صافي الربح، باستثناء البنود غير المتكررة، إلى 227 مليون درهم بزيادة 97.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وسجلت المجموعة أكثر من 3.7 مليون زيارة للمرضى خلال النصف الأول، بنمو 9.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد زيارات المرضى خلال الربع الثاني بنسبة 12.4%، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات التخصصية وتعافي الإجراءات الطبية الاختيارية والإجراءات التي تتطلب مستويات متقدمة من الرعاية.

وسجلت الإيرادات المعدلة، باستبعاد أثر برنامج الشراء الموحد، نمواً بنسبة 9.1% خلال النصف الأول من العام، وبنسبة 8.6% خلال الربع الثاني، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات المرضى الداخليين بنسبة 11.9% خلال الربع الثاني، وزيادة أعداد المرضى الداخليين بنسبة 7.2% خلال النصف الأول من العام، فيما أجرت المجموعة 24,610 عملية جراحية خلال الربع الثاني، بزيادة 7.4% على أساس سنوي.

وفي قطاع المستشفيات، ارتفعت الإيرادات إلى 2.501 مليار درهم بنمو 5.4%، لتشكل 89% من إجمالي إيرادات المجموعة، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 562 مليون درهم بزيادة 21.1%، وارتفع هامش الأرباح إلى 22.5% خلال النصف الأول.

كما حقق قطاع المراكز الطبية إيرادات بلغت 248 مليون درهم بنمو 8.4%، فيما ارتفعت أرباحه قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 28 مليون درهم بزيادة 56.2%.

وعلى صعيد السيولة، ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 76.8% إلى 405 ملايين درهم، فيما بلغ التدفق النقدي الحر 356 مليون درهم بنمو 37.3%، ووصل معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 72%، مع ارتفاع العائد على رأس المال المستخدم إلى 13.6% مقارنة مع 12.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت المجموعة على استقرار نسبة صافي الرافعة المالية عند 1.8 ضعف حتى 30 يونيو 2026، وأتمت في الأول من يوليو إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، واستخدمت حصيلة الإصدار في إعادة تمويل الديون، ليبلغ إجمالي الديون القائمة 1.915 مليار درهم حتى 31 يوليو، مع توافر تسهيلات ائتمانية ملتزم بها وغير مسحوبة بقيمة 672 مليون درهم.

وأكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة ورئيسها التنفيذي أن المجموعة ستواصل الاستثمار في الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز تحقيق قيمة مستدامة، ويمكنها من اغتنام الفرص المستقبلية والإسهام في تطوير الجيل القادم من خدمات الرعاية الصحية، مستندة إلى مقومات السوق، وفريق القيادة، والنموذج التشغيلي المرن.