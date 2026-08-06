الشارقة في 6 أغسطس / وام / اعتمد نادي الشارقة للرياضات البحرية مشاركة المتسابق النرويجي ويليام لايث مارتينسن ضمن صفوفه في منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4، التي تستضيفها مدينة فيفيروني الإيطالية خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري.

وكان النادي قد تعاقد مع مارتينسن، البالغ من العمر 19 عاماً، لتعزيز صفوفه في البطولة، مستفيداً من سجله المميز في سباقات الزوارق السريعة، إذ توج بثلاثة ألقاب في بطولة النرويج، كما أحرز لقب بطولة العالم لفئة GT30 عام 2023، ولقب بطولة أوروبا للفورمولا 4 عام 2025.

وأكد المتسابق النرويجي جاهزيته لخوض منافسات البطولة، معرباً عن تطلعه إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية مع نادي الشارقة للرياضات البحرية في أولى مشاركاته بقميص النادي.