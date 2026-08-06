دبي في 6 أغسطس / وام / أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.519 مليار درهم بزيادة بلغت 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 468 مليون درهم بنمو 16.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.

ووصلت قيمة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الى 773 مليون درهم بنمو قدره 7.5%، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 514 مليون درهم بنمو قدره 16.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2025.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، إن النتائج القياسية التي حققتها "إمباور" خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة نموذج أعمالنا، ومرونة بنيتنا التشغيلية، وقدرتنا على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد مواصلة العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي رسخت مكانة دولة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار والاستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تدعم التوسع العمراني والاقتصادي، وترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفر قيمة مستدامة للمتعاملين والمساهمين والقطاع العقاري.

وأضاف: تؤكد هذه النتائج أن تبريد المناطق بات اليوم ركيزة أساسية في تطوير المدن المستدامة، لما يؤديه من دور محوري في رفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يدعم مكانة دبي وريادتها العالمية في تبني الحلول الحضرية المستدامة.

وأوضحت "إمباور"، أنه خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة للمؤسسة 3.49 مليار درهم "من يوليو 2025 إلى يونيو 2026" مقارنة بـ 3.36 مليار درهم "من يوليو 2024 إلى يونيو 2025"، بنموٍ بلغت نسبته 3.7%.

وصادقت الجمعية العمومية لإمباور في مارس 2026، بنصاب 85% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین عن النصف الثاني من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم "بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع"، وتم توزيع الأرباح لاحقاً على المساهمين وفقاً للجدول الزمني المعتمد.

وأكدت الشركة أن النصف الأول من عام 2026، شهد نمواً ملحوظاً في القدرة التعاقدية لإمباور، حيث تم توقيع 61 عقداً جديداً لتزويد مشاريع تطويرية مختلفة في دبي بـ 73,415 طن تبريد، وأدى ذلك الى ارتفاع إجمالي القدرة التعاقدية للمؤسسة الى 2.02 مليون طن تبريد، مما يعكس الطلب المتزايد من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة.

ومن جهة أخرى، زادت القدرة الموصلة للمؤسسة الى 1.71 مليون طن تبريد بعد إضافة أكثر من 51,000 طن تبريد خلال النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفع إجمالي عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها الى 1,796 مبنى خلال الفترة ذاتها.

وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلت "إمباور" تعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتحسين كفاءتها التشغيلية بافتتاح مركز القيادة والتحكم المتطور في مقرها الرئيسي الجديد، كما افتتحت أحدث مركز لخدمة العملاء في مقرها الرئيسي بمنطقة الجداف في دبي، وأعلنت خلال النصف الأول كذلك عن توقيع عقد تصميم محطتها الخامسة لتبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44,000 طن تبريد.