بروكسل في 6 أغسطس / وام / طالبت نحو 80 منظمة صحية أوروبية الاتحاد الأوروبي بإقرار إجراءات قانونية ملزمة لتعزيز سبل الحماية من موجات الحر، محذرة من تصاعد المخاطر الصحية الناجمة عن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

وشدد البيان المشترك الصادر عن المنظمات على ضرورة الاعتراف بموجات الحر الشديدة كتهديد صحي خطير وعابر للحدود، داعياً إلى بلورة خطة أوروبية شاملة للوقاية من تداعياتها.

وتضمنت المطالبات تأسيس صندوق طوارئ لتمويل تهيئة المرافق الحيوية، التي تشمل المستشفيات ودور الرعاية ورياض الأطفال والمدارس، لرفع كفاءتها وقدرتها على مواجهة الآثار المترتبة على التغير المناخي.

وأكدت المنظمات في ختام بيانها على أهمية توسيع نطاق المعايير الخاصة بحماية العمال من الإجهاد الحراري، وضمان توفير درجات حرارة آمنة داخل الوحدات السكنية، بما يسهم بشكل فاعل في تحجيم المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للحر الشديد.