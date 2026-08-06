رأس الخيمة في 6 أغسطس / وام / تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لإطلاق معرض ريادة الأعمال خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الحالي في منار مول، وذلك تتويجاً وختاماً لمبادرة "الواعد الصغير" التي تنظمها الدائرة سنوياً لطلبة المدارس خلال العطلة الصيفية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدائرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى النشء، حيث مرت بثلاث مراحل رئيسية شملت مرحلة المعرفة والتأهيل النظري تلتها مرحلة التدريب العملي، وصولاً إلى معرض ريادة الأعمال الذي يمثل التطبيق الفعلي لما اكتسبه المشاركون من مهارات ومعارف.

ويُعد المعرض منصة عملية تتيح للشباب المشاركين خوض تجربة حقيقية للانخراط في السوق، من خلال عرض منتجاتهم وإدارة مشاريعهم بأنفسهم، بما يسهم في صقل مهاراتهم الريادية وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، ويضم المعرض 6 منافذ بيع "مشاريع" بمشاركة 18 طالباً وطالبة، منهم 12 شاباً و6 فتيات.

وسيتم تقييم المشاريع المشاركة من قبل لجنة محايدة تم تشكيلها من قبل الدائرة، وفق معايير دقيقة ترتكز على الشفافية والموضوعية، حيث ستقوم اللجنة بمتابعة أداء المشاريع ومستوى المبيعات وأساليب التسويق والتعامل مع العملاء، إضافة إلى مدى تطبيق المشاركين لما تم تعلمه خلال المرحلة النظرية.

وقالت عائشة العيان مديرة إدارة تطوير الأعمال ومديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة: يمثل معرض ريادة الأعمال محطة مهمة في رحلة المشاركين ضمن مبادرة "الواعد الصغير" حيث نحرص من خلاله على نقلهم من مرحلة التعلم إلى مرحلة التطبيق العملي في بيئة تحاكي السوق الحقيقي، ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية ملتزمون بدعم وتمكين الكفاءات الشابة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء مشاريعهم بثقة واستدامة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ اقتصادياً وقادر على الإسهام في تنمية اقتصاد الإمارة.