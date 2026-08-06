رأس الخيمة في 6 أغسطس / وام / رسخت إمارة رأس الخيمة مكانتها المتنامية كوجهة استثمارية رائدة، مسجلة استثمارات رأسمالية تجاوزت 771.5 مليون درهم عبر 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026.

وشهدت الإمارة إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الجدد الذين بلغ عددهم 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية من مختلف أنحاء العالم، مما يؤكد جاذبيتها الاقتصادية المتزايدة.

وأكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه المؤشرات تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار مسار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح النعيمي أن الإمارة شهدت إصدار وتجديد 9963 رخصة، وانضمام 138 منشأة إلى المناطق الحرة، إلى جانب افتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه التدفقات الاستثمارية في توفير نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة ويدعم بيئتها الجاذبة للأعمال.