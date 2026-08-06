أبوظبي في 6 أغسطس / وام / عقد الاتحاد النسائي العام اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً "عن بعد" لاستعراض التوجهات العامة والأطر الاسترشادية الخاصة باحتفالات يوم المرأة الإماراتية لعام 2026، والذي يقام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل".

ويأتي هذا الاجتماع ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتمديد الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لمدة شهر كامل لإطلاق حزمة من المبادرات الوطنية الاستثنائية.

وقالت سعادة نورة السويدي في تصريح لها خلال الاجتماع : يُشرفني أن أنقل إليكم تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتمنياتها القلبية لكم بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم نحو تعزيز أثر المرأة الإماراتية على النطاق الوطني والدولي.

وأضافت : نجتمع اليوم برؤية واحدة وعزيمة صلبة لنواصل مسيرة البناء والتنمية، وننتقل بثقة وثبات من مرحلة "التمكين" التقليدية، إلى آفاق ريادية جديدة قادرة على صناعة أثر مستدام، وهو ما يتجسد بوضوح في "رؤية أم الإمارات 50:50"، لتعزيز أثر المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وشهد الاجتماع الافتراضي تفاعلاً وحضوراً واسعاً يعكس التلاحم المؤسسي لدعم مسيرة المرأة الإماراتية، حيث بلغ عدد الحضور 369 ممثلاً عن 117 جهة مشاركة، شملت 32 جهة اتحادية، و62 جهة محلية، و8 جهات من القطاع الخاص، و10 مؤسسات للتعليم العالي، و5 مؤسسات من المجتمع المدني.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية عرضا مفصلا لشرح الدليل الإرشادي لاحتفالات يوم المرأة الإماراتية واستعراض محاوره، كما شرحت التوجهات العامة والهوية الرسمية للحدث.

وفي ختام الاجتماع، وجه الاتحاد النسائي العام دعوة للجهات المشاركة لتجاوز نطاق الفعاليات الاحتفالية المعتادة، والمبادرة باقتراح وتنفيذ مبادرات نوعية ومستدامة تتوافق مع مستهدفات "رؤية أم الإمارات 50:50"، وتسهم في تعزيز أثر المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع والتنمية بمخرجات ذات أثر ملموس وقابل للقياس، مع التأكيد على ترحيب الاتحاد بالتواصل المباشر مع كافة الجهات لبحث المقترحات ومجالات الشراكة والتنسيق بشأنها.