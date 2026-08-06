1.65 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2026

عجمان في 6 أغسطس / وام / بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر يوليو الماضي 1517 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية قدرها 1.65 مليار درهم.

وأوضح أحمد خلفان الشامسي مدير إدارة التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عجمان أن جحم التداول بلغ 1.08 مليار درهم من إجمالي 1296 عملية تداول، مشيراً إلى تسجيل 138 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 341 مليون درهم حيث شهدت منطقة " الجرف الصناعية 1 " أعلى عملية رهن بـ 20.9 مليون درهم.

وقال الشامسي إن الأرقام المسجلة تعكس النسق التصاعدي لأداء القطاع العقاري في عجمان حيث حافظ السوق على معدلاته الإيجابية وشهد نشاطاً إستثنائيا في العديد من المشاريع العقارية بفضل تنوع فرص الإستثمار وتزايد الطلب المباشر على العقارات بمختلف أنواعها وعبر مختلف مناطق الإمارة.

وأضاف أن الأرقام المسجلة تعكس الأداء التصاعدي للقطاع العقاري في عجمان، حيث حافظ السوق على معدلاته الإيجابية، وشهد نشاطاً استثنائيا في العديد من المشاريع العقارية بفضل تنوع فرص الاستثمار، وتزايد الطلب المباشر على العقارات بمختلف أنواعها وعبر مختلف مناطق الإمارة.

وأشار مدير إدارة التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان إلى أن مشروع "عجمان أب تاون" تصدر قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي " عجمان ون " و" مدينة الإمارات "، فيما جاء "حي الحليو 2 " على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الحليو 1" و "المنامة 14 "، وشهدت منطقة " الجرف الصناعية 1 " أعلى مبايعة بـ 22.5 مليون درهم.