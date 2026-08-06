سلطان النيادي: مهرجان الشيخ زايد الصيفي يجسد رؤية القيادة في الاستثمار بقدرات الأجيال وتمكينهم

أبوظبي في 6 أغسطس / وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن المبادرات الوطنية المجتمعية، وفي مقدمتها مهرجان الشيخ زايد الصيفي، تجسد رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، انطلاقا من إيمان راسخ بأن بناء الأجيال يبدأ بالاستثمار في قدراتهم، وتعزيز هويتهم الوطنية، واكتشاف مواهبهم، وتمكينهم من امتلاك المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمستقبل، وذلك عبر مبادرات متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار، وتمنح الشباب بيئات ملهمة للنمو والإبداع.

وقال معاليه إن المهرجان يشكل نموذجاً وطنياً يجمع بين المحافظة على الإرث الثقافي الإماراتي، وتقديم تجارب تعليمية وترفيهية تواكب تطلعات الأجيال الجديدة، بما يسهم في غرس قيم الانتماء، وصقل المهارات، وتشجيع الإبداع، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن هذه الفعاليات تمثل ركيزة مهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً، وإعداد شباب قادر على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز.

كما أشاد معاليه بدور المهرجان في توفير بيئة وطنية ملهمة تجمع بين الثقافة والتراث والابتكار، وتسهم في تنمية قدرات الشباب، وتعزيز ارتباطهم بقيمهم الوطنية، وترسيخ مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

جاءت تصريحات معاليه على هامش زيارته لمهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة، حيث اطلع على ما يقدمه من برامج وأنشطة ثقافية وتراثية وتعليمية وترفيهية، تسهم في تنمية مهارات الأجيال، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في بيئة مجتمعية تفاعلية تجمع بين التعلم والتجربة.

وتفقد معاليه خلال الزيارة مجموعة من مرافق المهرجان، والبرامج والورش والأنشطة التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، للوقوف على ما تتضمنه من تجارب تسهم في تنمية المهارات، واكتشاف المواهب، وتعريف المشاركين بالموروث الإماراتي الأصيل، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في تقديم محتوى معرفي وترفيهي يعزز مبدأ التعلم بالممارسة.