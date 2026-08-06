الشارقة في 6 أغسطس/ وام/ استقبل مركز "فاحص" لخدمات الفحص الطبي في الشارقة، أكثر من 6 آلاف متعامل منذ افتتاحه في فبراير 2026 .

ويعد "فاحص" أول مركز ذكي من نوعه في إمارة الشارقة، ويوفر خدمات الفحص الطبي المرتبطة بإجراءات التأشيرات، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإدارية والمساندة، بما يسهم في تسهيل إجراءات المتعاملين والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات.

وقال راشد بورحيمه، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول، إن مركز "فاحص" يقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين الخدمات الطبية والحكومية والإدارية ضمن تجربة موحدة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين .

ويقدم المركز خدمات الفحص الطبي اللازمة لإجراءات التأشيرات، وتشمل فحوص اللياقة الطبية وإصدار الشهادات المطلوبة لاستكمال إجراءات التأشيرة، إلى جانب فحوص الحمل للعمالة المنزلية وبعض الفئات الأخرى، وتوفير لقاحات التهاب الكبد الوبائي (ب) بالجرعات المعتمدة، إضافة إلى فحوص الأشعة السينية للصدر للكشف عن مرض السل.

كما يوفر المركز خدمات إدارية ومساندة تشمل طباعة طلبات الهوية الإماراتية، والمعاملات الطبية، ومعاملات الإقامة، إلى جانب عدد من الخدمات الحكومية ذات الصلة.

ويتيح المركز أيضاً خيارات الخدمة المميزة والمسار السريع، فضلاً عن خدمات الوحدة الطبية المتنقلة لإجراء الفحوص في مواقع محددة، وخدمات تنسيق المواعيد وإدارة سير العمل، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها في دولة الإمارات.

ويعد مركز "فاحص" لخدمات الفحص الطبي، أحد المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.