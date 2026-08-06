الشارقة في 6 أغسطس/ وام/ بلغ حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة، خلال شهر يوليو 2026 نحو 7 مليارات درهم، محققاً نمواً بنسبة 61.8% مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل تداولات بقيمة 4.4 مليار درهم، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 9,376 معاملة بنسبة نمو بلغت 25.3% .

وأظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع بلغت نحو 27.2 مليون قدم مربعة.

وأشار التقرير إلى أن الأداء المتواصل للقطاع العقاري في إمارة الشارقة يعكس متانة السوق وجاذبيته الاستثمارية، مدعوماً بالمشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب المنظومة التشريعية التي توفر بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو طويل الأمد في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح التقرير أن معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك تصدرت إجمالي المعاملات بـ4,049 معاملة، تلتها سندات الملكية بـ3,356 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بـ1,185 معاملة، فيما بلغت معاملات الرهن 466 معاملة بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، وسجلت معاملات التثمين 320 معاملة.

وشهدت الإمارة تداولات عقارية في 129 منطقة .

كما سجلت السوق 894 معاملة للوحدات المفرزة

وسجلت منطقة «الصناعية 4» أعلى صفقة عقارية خلال شهر يوليو على أرض فضاء بقيمة 850 مليون درهم، فيما سجلت منطقة «اللية» أعلى معاملة رهن خلال الشهر ذاته على أرض فضاء بقيمة 120 مليون درهم.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي معاملات البيع في الإمارة 2,884 معاملة، منها 2,091 معاملة في مدينة الشارقة .

ومن حيث قيمة التداول النقدي في مدينة الشارقة، تصدرت «الصجعة الصناعية» بقيمة 715.4 مليون درهم، تلتها «تجارية مويلح» بقيمة 516.3 مليون درهم، ثم «المنحز» بقيمة 449.5 مليون درهم، و«القليعة» بقيمة 365.7 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ عدد معاملات البيع 527 معاملة، تصدرتها منطقة «البليدة» بـ192 معاملة، فيما سجلت «الصناعية 4» أعلى قيمة تداول نقدي بلغت 908.8 مليون درهم.

أما في المنطقة الشرقية، فسجلت مدينة خورفكان 206 معاملات بيع، تصدرتها منطقة «المديفي» بـ159 معاملة وبقيمة تداول بلغت 218.2 مليون درهم، وفي مدينة كلباء، بلغ عدد معاملات البيع 58 معاملة، تصدرتها منطقة «تجارية سور كلباء» بـ21 معاملة وبقيمة 5.6 مليون درهم، فيما شهدت مدينة دبا الحصن معاملتي بيع في منطقتي «حي الشمالي» و«حي السيح» بواقع معاملة لكل منهما، وسجل «حي السيح» أعلى قيمة تداول بلغت 1.2 مليون درهم.