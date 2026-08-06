أبوظبي في 6 أغسطس/ وام/ أعلنت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقديم إمدادات إنسانية عاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية بنغلاديش الشعبية جرّاء الأمطار الموسمية الغزيرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار حرص الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب الدول الصديقة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، وامتدادا لنهجها الراسخ في تقديم الدعم الإنساني العاجل للمجتمعات المتأثرة، وتخفيف معاناة المتضررين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة. وتُوجَّه المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للأسر المتضررة، بالتعاون مع الجهات المختصة في بنغلاديش، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق الأكثر تضرراً.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن هذه الاستجابة تأتي انطلاقاً من رسالة دولة الإمارات الإنسانية، وتجسيداً لمسؤوليتها الدولية تجاه الشعوب والمجتمعات التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات، وحرصها على التخفيف من معاناة المتضررين، وتسريع جهود التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار.

وتواصل الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المانحين الدوليين من خلال استجابتها العاجلة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، وشراكاتها مع المنظمات الدولية والجهات المحلية في الدول المتضررة.