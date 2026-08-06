الشارقة في 6 أغسطس /وام/ برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، أعلنت الجامعة فتح باب استقبال الملخصات والأوراق البحثية للمشاركة في مؤتمرها الدولي الثاني عشر، الذي يعقد في مقرها يومي 14 و15 أبريل 2027 تحت عنوان "صناعة الحلال والتنمية المستدامة: التأصيل والحوكمة والابتكار"، مع إتاحة المشاركة حضورياً وافتراضياً عبر منصة "زووم".

ويستهدف المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لمناقشة أحدث القضايا والتوجهات المرتبطة بمنظومة الحلال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن المؤتمر يمثل امتداداً لدور الجامعة في تعزيز البحث العلمي وتناول القضايا المعاصرة ذات البعد الحضاري والاقتصادي، من خلال الجمع بين التأصيل الشرعي والرؤى العلمية التي تستجيب للتحولات العالمية.

وقال إن اختيار موضوع المؤتمر يعكس أهمية تطوير منظومة الحلال وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وفق أسس الحوكمة والابتكار والجودة والموثوقية، بما يدعم تنافسيتها وإسهامها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور الرئيسة، تشمل المفاهيم والأسس الشرعية والقانونية والتاريخية لصناعة الحلال، وواقعها ومعاييرها وتحدياتها في قطاعات الغذاء والدواء، إلى جانب أثر البيئة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التوثيق والحوكمة، واقتصاد السياحة والضيافة الحلال، ودور الاتصال والإعلام في بناء هوية منظومة الحلال، فضلاً عن استعراض التجارب المؤسسية والدولية، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير صناعة الحلال وتعزيز منظومتها الرقابية والمعيارية.

وأضاف أن المؤتمر ينطلق من رؤية تعتبر منظومة الحلال إطاراً حضارياً واقتصادياً متكاملاً يمتد إلى قطاعات التمويل والسياحة والخدمات والاقتصاد الإبداعي والتقنيات الحديثة والإعلام والمنتجات الثقافية والمعرفية، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع بحث التحولات التي تشهدها المنظومة بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتجارة الدولية وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك.

ويهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم والمعايير الأساسية لمنظومة الحلال، وتعزيز مرجعياتها الشرعية والقيمية، ودراسة التحديات الراهنة، وتطوير أطر الحوكمة وضبط الجودة والشفافية، واستعراض التجارب الرائدة، واستشراف فرص الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الحلال ودوره في التنمية المستدامة.

ودعت الجامعة القاسمية الباحثين والخبراء والمتخصصين إلى تقديم ملخصاتهم وأوراقهم البحثية للمشاركة في المؤتمر، وحددت يوم 15 أكتوبر 2026 آخر موعد لاستقبال الملخصات، على أن يتم إشعار أصحاب الملخصات المقبولة في 20 من الشهر ذاته، فيما سيكون 15 يناير 2027 آخر موعد لاستقبال البحوث كاملة، على أن تعلن نتائج التحكيم واعتماد الأبحاث في 2 فبراير 2027.