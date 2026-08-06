الشارقة في 6 أغسطس /وام/ بلغ عدد المشاركات في الدورة الحالية من "جائزة المؤسسات الصديقة لكبار السن"، التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، 31 مشاركة من مؤسسات وجهات مختلفة؛ حيث يجري مكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن، التابع للدائرة عمليات التقييم لهذه المشاركات، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار السن، ودعم تطوير بيئات مؤسسية تراعي احتياجاتهم.

وتنفذ لجان التقييم زيارات ميدانية للاطلاع على مستوى جاهزية الجهات المشاركة، ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة، إلى جانب تقييم الممارسات والخدمات والمبادرات التي تسهم في تحسين تجربة كبار السن وتعزيز جودة حياتهم.

وتركز منهجية التقييم على قياس قدرة المؤسسات على تبني مفهوم الرعاية المراعية للسن، وتطوير خدمات وبيئات أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات كبار السن، بما يعزز استقلاليتهم ورفاههم، ويدعم توجهات إمارة الشارقة في بناء مجتمع صديق لكبار السن.

وقالت أسماء الخضري، مدير مكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن، إن الزيارات التقييمية تهدف إلى قياس مدى التزام الجهات المشاركة بالمعايير المعتمدة، والتعرف على المبادرات والممارسات التي تنفذها لدعم كبار السن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت أن الجائزة تجسد رؤية إمارة الشارقة في تعزيز جودة حياة كبار السن، من خلال تحفيز المؤسسات على تطوير خدمات وبيئات داعمة تسهم في تعزيز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.