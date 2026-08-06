أبوظبي في 6 أغسطس /وام/ أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، شراكة بحثية مع شركة "Eight Sleep" المتخصصة في تقنيات النوم، لإجراء أول دراسة سريرية من نوعها في أبوظبي تستكشف إمكانات تقنيات السرير الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في الكشف المبكر عن انقطاع التنفس أثناء النوم، عبر دمج بيانات النوم المستمرة مع منظومة البحوث الصحية المتقدمة في الإمارة.

وستربط الدراسة بين البيانات الواقعية التي تجمعها تقنية "Eight Sleep" وبيانات صحة السكان في أبوظبي، مع تركيز خاص على اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم، الذي يُعد من أكثر اضطرابات النوم شيوعاً وأقلها تشخيصاً على مستوى العالم، كما ستقيّم قدرة تقنية السرير الذكي على تحسين إدارة هذه الحالة من خلال تدخلات آنية، تشمل التعديلات الفورية لوضعية الجسم أثناء النوم.

وستجمع تقنية "Eight Sleep" على مدى 12 أسبوعاً، بيانات متواصلة حول النوم والمؤشرات الفسيولوجية، تشمل معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس، والحركة، ونوبات انقطاع التنفس، ووضعية الجسم أثناء النوم، وسيتم عند إطلاقها، ربط هذه البيانات بمنظومة أبوظبي الصحية الذكية، بما يتيح للباحثين تحليلها إلى جانب البيانات السريرية والجينومية وبيانات أنماط الحياة للمشاركين، بهدف تحديد الأنماط الصحية التي تسهم في توجيه مسارات العلاج المستقبلية، ودعم الأبحاث السريرية، وتعزيز الطب الوقائي القائم على البيانات.

وستجرى الدراسة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى المستشفيات البحثية الطبية في أبوظبي والتابعة لمجموعة "بيورهيلث"، وفق أطر متكاملة للحوكمة والإشراف، مع تطبيق بروتوكولات صارمة لحماية البيانات وضمان أمنها.

وتعتزم دائرة الصحة – أبوظبي وشركة "Eight Sleep" توسيع نطاق الأبحاث لدراسة تأثير النوم، وتنظيم درجة حرارة الجسم، والتعافي في مجالات صحية أخرى، تشمل مرحلة انقطاع الطمث ورعاية مرضى السرطان، بما يسهم في استكشاف آليات توظيف الأجهزة الصحية اليومية بصورة آمنة ومسؤولة ضمن منظومة الرعاية السريرية والرعاية الصحية الوقائية.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، إن النوم الجيد يمثل أحد أهم ركائز الصحة على المدى الطويل، إلا أن اضطرابات النوم، وفي مقدمتها انقطاع التنفس أثناء النوم، قد تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة وترفع خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة إذا لم تشخص وتدار بالشكل المناسب.

وأشارت إلى أن التعاون مع شركة "Eight Sleep" يجسد التزام أبوظبي بتسخير البيانات والأبحاث والابتكار للتنبؤ بالمخاطر الصحية، وتعزيز التدخل المبكر، وتحسين النتائج الصحية، مؤكدة أن دمج بيانات تقنيات النوم الذكية مع المنظومة الصحية الذكية في الإمارة سيوفر أدلة علمية تدعم تطوير مسارات رعاية صحية أكثر تخصيصاً، وتعزز الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات ضمن الرعاية السريرية والوقائية، وتسهم في دعم التخطيط المستقبلي للرعاية الصحية.

من جانبه لفت ماتيو فرانشيسكيتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Eight Sleep"، إلى أن التعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي يمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة النوم كركيزة للرعاية الوقائية، وأن الجمع بين بيانات النوم المستمرة والبنية التحتية المتقدمة للبحوث الصحية في أبوظبي سيسهم في توفير الأدلة السريرية اللازمة لتطوير تدخلات علاجية أكثر دقة، ودعم التدخل المبكر، وتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل.

بدوره، أوضح الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن البحوث السريرية تمثل الأساس لتحويل الابتكارات إلى أدلة علمية تسهم في تطوير رعاية المرضى، مؤكداً أن هذا التعاون يتيح تقييم التقنيات الناشئة في بيئات الرعاية الصحية الواقعية، واستخلاص رؤى تدعم تطوير نماذج الرعاية الصحية المستقبلية، بما يعزز تقديم رعاية صحية أكثر تخصيصاً ووقاية ترتكز إلى البيانات، وتحقق قيمة مستدامة للمرضى والكوادر الطبية والمنظومة الصحية.